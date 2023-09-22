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Fútbol

Ver gratis Al-Nassr vs Al-Ahli Saudi | Jornada 8 Liga de Arabia

Regresa la actividad de la Liga Arabe, este viernes 22 de septiembre del 2023 se disputa el partido entre Al-Nassr vs Al-Ahli Saudi y lo podrás ver gratis aquí

Cristiano Ronaldo con Al Nassr
|REUTERS

Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 22 de septiembre de 2023, continúa la actividad de la Jornada ocho de la Liga Profesional Saudí. A mediodía, (tiempo del centro de México) Cristiano Ronaldo volverá a la acción para enfrentarse con el Al-Nassr vs Al Ahli Jeddah de Roberto Firmino. El encuentro se jugará en el Estadio Al Awal at King Saud University.

Ver Al-Nassr vs Al Ahli Jeddah Aquí

El conjunto del Al-Nassr llega en la sexta posición con 12 puntos conseguidos tras haber ganado cuatro encuentros y perder dos. Ha logrado marcar 18 goles y ha recibido seis. Por otra parte, Al Ahli llega en la quinta posición con 15 puntos, cinco victorias y una derrota.

Gol de Abdullah Al Khaibari | Al Hazem 0-2 Al Nassr | Jornada 5 Liga Saudí

¿Dónde ver Al Nassr vs Al-Ahli gratis?

El partido del Al Nassr vs Al-Ahli lo podrás ver en vivo a través de Azteca Deportes Network, en el sitio web y en la app de Azteca Deportes.

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