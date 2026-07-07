Montes ya estaría cerrado para reforzar a Cruz Azul; también aprietan por Julián Araújo

Desde hace días se indicó que los nombres específicos de César Montes y Julián Araújo eran objetivos de los de La Noria, sin embargo, por el momento no hay ningún tipo de avance. El problema con ellos es que su objetivo ha sido permanecer en Europa lo más que se pueda. Ante eso, La Máquina de Cruz Azul ya concretó el fichaje del hermano de César: Alan.

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¿Cruz Azul juntará a los hermanos Montes en el Apertura 2026?

El silencio en cuanto a las incorporaciones para el nuevo torneo tenían bastante nerviosos a los aficionados celestes. Sin embargo, parece que ya está prácticamente amarrado el primer refuerzo para la línea defensiva. Y es que justamente Joel Huiqui pidió refuerzos para esta zona, pero la zaga central ya tendría a su hombre de confianza: Alan Montes.

Alan es hermano del mundialista mexicano, tiene 25 años y su equipo inmediato fue el Serik Spor de Turquía. El nacido en Hermosillo ha hecho una carrera extensa, donde pasó por formación en los Cimarrones de Sonora, Necaxa, Raya2, Kansas City y ahora una aventura europea de seis meses. Por lo que Cruz Azul contrata a un hombre con experiencia en distintos contextos.

En ese sentido, su fichaje es una respuesta directa a las peticiones del cuerpo técnico, que pidieron hombres para la central y también para el sector derecho. Y aunque el perfil de Alan Montes es más que interesante, algunos interpretan este fichaje como una negativa de César para llegar con los celestes. Pero… los días indicarán qué pasará con el futuro de la institución y del central que hasta este momento sigue su carrera en Rusia.

¿Alan Montes y Julián Araújo como fichajes de lujo en defensa?

A falta de hacerlo oficial, el central llegaría a Cruz Azul y por eso faltaría la petición del estratega para fortalecer el lado derecho. En ese sentido, la directiva seguiría en la lucha por convencer a Julián para jugar por primera vez en México. Y es que aunque ha buscado afianzarse en España, Inglaterra y Escocia, su carrera se ha visto mermada por falta de minutos con diferentes cuerpos técnicos y lesiones que frenan sus buenos momentos.

En ese sentido, las cosas se mueven en La Máquina, a unos días de debutar en el Apertura 2026 cuando visite al San Luis el próximo viernes 17 de julio.