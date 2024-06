¡Final de alarido! Albania le saca el empate a Croacia

Croacia empató ante Albania con marcador de 2-2 con un gol en el tiempo añadido de Gjasula y se complicó la existencia en la Eurocopa después de perder su primer partido contra España, lo que obligará al equipo de Tadic a ganar a Italia en la última jornada.

El equipo de Luka Modric rozó una remontada que habría sido reparadora. Albania se adelantó en el marcador por medio de Laçi en la primera parte. En la segunda, la aparición de Budimir fue clave. El jugador de Osasuna habilitó a Kramaric, autor del empate, y provocó el segundo de Gjasula, en propia meta. Al final, en el minuto 95, el propio Gjasula marcó el tanto del empate que coloca a Croacia en una situación alarmante.

Minuto 99: El silbante pita el final del encuentro.

Minuto 95: ¡GOOOOL! Klaus Gjasula (Albania) llegó oportunamente a un rebote dentro del área y dispara por bajo junto al poste izquierdo para poner el 2:2 en el marcador.

Minuto 90: ¡Brillante parada de Dominik Livakovic! Arber Hoxha (Albania) supera a la defensa con facilidad y dispara sin éxito gracias a la atajada del guardameta.

Minuto 88: Luka Modric (Croacia) remata desde el borde del área. El balón se va desviado por el poste izquierdo.

Minuto 78: ¡AUTOGOL! Klaus Gjasula (Albania) desvía el balón y cambia totalmente su trayectoria. Un gol muy desafortunado.

Minuto 74: ¡GOOOOL! Andrej Kramaric (Croacia) recibió el balón de Ante Budimir y disparó con gran aplomo dentro del área para marcar el empate.

Minuto 65: Centro bombeado al área de Andrej Kramaric (Croacia) que la defensa logra despejar.

Minuto 60: Luka Modric (Croacia) llega a un rechace fuera del área y no duda en disparar a puerta. Buen intento, pero un defensa se interpone y bloquea el disparo.

Minuto 50: Luka Sucic (Croacia) recibe un pase dentro del área, controla el balón y dispara fuerte hacia el poste izquierdo, pero Thomas Strakosha interviene y hace una gran parada.

Minuto 46: Se reanudan las acciones en el Volksparkstadion.

MEDIO TIEMPO

Minuto 45+3: El árbitro Francois Letexier pita el final del primer tiempo.

Minuto 45+2: Rey Manaj (Albania) intenta convertir un centro con un cabezazo cerca del punto de penalti dirigido al poste izquierdo, pero es bien detenido por Dominik Livakovic. ¡Se salva Croacia!

Minuto 31: Pase en profundidad que recibe en carrera Kristjan Asllani (Albania) dentro del área. Sin pensarlo, empalma un disparo, pero Dominik Livakovic interviene de manera brillante.

Minuto 27: Centro preciso que le llega a Bruno Petkovic (Croacia) en el centro del área, remata de cabeza y el balón va por encima del larguero.

Minuto 20: Luka Modric (Croacia) intenta conectar con un compañero con un pase picado al área, pero un defensor reacciona de forma sensacional e intercepta el balón.

Minuto 11: ¡GOOOOL! Qazim Laci (Albania) anota tras cabecear desde una posición muy complicada un centro y mandar el balón por bajo al centro de la portería. Excelente definición.

¡Inicia el encuentro entre Croacia vs Albania!

Con la goleada recibida ante España en su primer partido en el grupo B (3-0), Croacia ha sufrido en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones un total de tres derrotas (G2, P3), tantas como las que había registrado en sus 29 compromisos oficiales anteriores (G16, E10, P3). Incluyendo amistosos, el equipo de Zlatko Dalić vio cortada ante la selección española una serie de seis partidos sin perder (90 minutos: G5, E1), encajando más de dos goles por primera vez desde las semifinales del Mundial 2022.

Sin tiempo para lamentarse, Croacia confiará en regresar a la senda triunfal de forma inmediata, no habiendo perdido dos partidos consecutivos en un gran torneo desde la Eurocopa 1996. Los Vatreni no pueden fallar frente a Albania, y dado que solo han remontado una vez para ganar en los 90 minutos desde su segundo encuentro de la fase de grupos del último Mundial, tener un buen inicio de partido parece un imperativo.

No pudieron comenzar mejor las cosas para Albania en su estreno en el grupo de la muerte, deshaciendo el 0-0 inicial contra Italia a los 23 segundos con el gol más rápido de la historia en una fase final de la Eurocopa, pero el combinado albanés no consiguió mantener la ventaja y terminó sucumbiendo ante la campeona actual (ITA 2-1 ALB)) para poner fin a una racha de siete partidos oficiales sin perder (G4, E3). Los rojinegros no encadenan dos derrotas oficiales desde septiembre de 2022.

Jugadores a seguir Croacia vs Albania

El veterano Luka Modric, que ha participado directamente en tres goles (G1, A2) en sus últimas tres actuaciones con Croacia, ha visto puerta al menos una vez en tres de sus cuatro Eurocopas anteriores. Nedim Bajrami es uno de los jugadores más en forma de Albania y suma cuatro participaciones directas en goles (G2, A2) en sus últimos tres partidos con la selección, habiendo abierto el marcador en los dos más recientes.

Alineaciones probables Croacia vs Albania

Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Brozovic o Pasalic, Kovacic, Modric; Majer, Kramaric y Budimir o Petkovic.

Albania: Strakosha; Hysaj o Balliu, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani u Hoxha, Broja y Seferi.