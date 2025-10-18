deportes
Nota

La exorbitante cantidad que ganarán Alcaraz y Sinner en la final del Six Kings Slam

Alcaraz y Sinner volverán a encontrarse en el camino. El número 1 y el número 2 del mundo jugarán la final del Six Kings Slam y el ganador se lleva una fortuna

alcarazsinner.jpg
Alejandro Puello
Otros Deportes
El campeón de este evento tendrá en sus manos el mayor premio en la historia del tenis: 7 millones de dólares. Solo por participar, cada jugador se llevó la suma de 1.5 millones de dólares.

A pesar del deseo de llevarse ese premio a casa, los jugadores se han visto afectados en la parte física por la cantidad de torneos en el 2025.

Creo que es un tema que muchos jugadores y mucha gente están comentando con respecto al calendario, lo apretado que está con tantos torneos y torneos de dos semanas. Y luego se ponen, diría yo, excusas con las exhibiciones, diciendo: ‘los jugadores se quejan del calendario y luego juegan algunas exhibiciones’”, dijo Carlos Alcaraz.

SIN MIEDO AL EXITO | camino de Diego ‘Chicha’ Sánchez en el futbol profesional, jugador de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Sub-20.

Alcaraz no se olvida de divertirse en cancha

También, el español expresó que intenta divertirse dentro del campo y no pensar en el extenso calendario que tienen los jugadores de la ATP.

He tenido grandes momentos dentro y fuera de la cancha, ha sido mi mejor año hasta ahora, sin duda. Si tuviera que elegir un momento... no lo sé, es muy difícil elegir uno. Cuando gané Roland Garros fue un gran momento. Cuando gané Montecarlo también, ahí venía de perder en Miami. Por suerte, pude recuperarme mental y físicamente para jugar un gran tenis en Montecarlo, así que me quedo con esos dos momentos”, afirmó el número 1 del mundo.

Finalmente, Carlos se animó a hablar del gran momento que atraviesa en su carrera tras levantar el trofeo del US Open el pasado mes de agosto.

“Simplemente nos divertimos durante uno o dos días y jugamos algo de tenis, y creo que eso es genial. Y creo que es por eso que a veces elegimos las exhibiciones. Obviamente, entiendo las críticas, pero a veces la gente no entiende nuestras opiniones”, sentenció.

Alejandro Puello

Autor / Redactor

Alejandro Puello

