Osmar Olvera es nominado a ATLETA del AÑO; ¿contra qué deportistas internacionales compite?

El 2025 ha sido uno de los años más importantes y gratificantes que el deporte mexicano ha tenido en los últimos años. Y es que, en medio de las actuaciones de Alegna González e Isaac del Toro en sus respectivas disciplinas, ahora es Osmar Olvera quien puede ganar el premio al atleta del año.

Osmar Olvera, considerado uno de los mejores clavadistas del mundo en la actualidad, recientemente fue nominado a atleta del año por los World Aquatics gracias al estupendo 2025 que tuvo a nivel individual. Ante ello, no está de más conocer contra qué atletas disputará este galardón.

¿Osmar Olvera puede ser el mejor atleta del año?

El clavadista mexicano deberá competir férreamente por lograr este galardón pues, junto a él, aparecen cuatro deportistas más que tuvieron un 2025 por demás espectacular. Entre ellos destaca el australiano Cassiel Rousseau, el cual tiene el orgullo de haber sido el campeón mundial de 10 metros.

Otro que destaca es el chino Yuan Cao, quien durante este año se convirtió en doble medallista mundial al obtener las medallas de oro y plata; también se vislumbra el ucraniano Oleksii Sereda, quien pese a ser subcampeón mundial en 10 metros es el que, en teoría, tiene menos probabilidades de obtener este triunfo.

Finalmente, el último elemento con el que Osmar Olvera tendrá que competir por ser el atleta del año por los World Aquatics es nada más y nada menos que el chino Zongyuan Wang, quien así como su compatriota también fue doble medallista mundial de oro y bronce a lo largo de este 2025.

¿Qué méritos colocan a Osmar Olverda como uno de los mejores clavadistas del mundo?

La nominación de Osmar Olvera como atleta del año dentro del mundo deportivo acuático guarda estrecha relación con el espectacular año que tuvo, más precisamente durante los primeros siete meses del 2025 en donde logró consagrarse como uno de los mejores del planeta.

Y es que, en este periodo de tiempo, Osmar Olvera , nacido el 5 de junio del 2004, obtuvo cuatro medallas mundiales (una de oro y tres de plata), destacando el logro que obtuvo en el campeonato en trampolín de 3 metros, lo cual lo convierte en uno de los mejores en esta rama en la actualidad.