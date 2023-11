Esto piensa Alcaraz sobre la rivalidad con Novak Djokovic

Carlos Alcaraz se lleva todas las miradas en su visita a la CDMX. El español ha vivido grandes partidos ante Novak Djokovic, y asegura que es un honor recibir elogios por parte del serbio.

“Que alguien como Djokovic te diga buenas palabras, que tengo lo mejor de los tres mejores jugadores de la historia de nuestro deporte, para mí eso es maravilloso escucharlo. Por dentro quiero pensar y quiero sentir que no soy ninguna combinación de ningún jugador, sino que soy totalmente yo 100%“, sentenció el español.

También, se refirió a lo rápido que ha avanzado en el ATP Tour.

“Ser número uno del mundo siempre ha sido mi sueño, lo cual he trabajado duro para ello, lo he he conseguido muy pronto, siendo el más joven de de la historia, pero al final es un un sueño, estábamos buscando el llegar a ese sueño. Estamos en los libros de los récords del Tenis, lo cual me alegra muchísimo también y espero que sigan los éxitos”, dijo el número 2 del mundo en exclusiva para Azteca Deportes.

Te puede interesar: Carlos Alcaraz responde a sus críticos: “Preparen el televisor y que vean el 2024”

Carlos Alcaraz ha roto moldes escalando a la cima del ATP Tour. Y en su ascenso, el tenista español visita México donde mañana se enfrentará al escenario más grande de su carrera: la Plaza de Toros México. A sus 20 años de edad, el tenista presume un ímpetu con el que ha conseguido romper marcas en el circuito. Y va por más, además de su laureado palmarés que incluye 12 títulos ATP, Carlos es también el jugador más joven en ganar 15 o más partidos de Grand Slam dos años consecutivos.

Todo listo para el comienzo del TennisFest

La Plaza de Toros México está prácticamente lista para recibir al español Carlos Alcaraz, quien mañana disputará un partido de exhibición ante el estadunidense Tommy Paul.

Se afinan los últimos detalles para la fiesta tenística que también será sede del partido entre la griega Maria Sakkari y la danesa Caroline Wozniacky, ex número uno del mundo.

Te puede interesar: Alcaraz sueña con jugar los Juegos Olímpicos junto a Rafa Nadal

Desde 2019 nuestro país se ha convertido en sede de partidos de exhibición de tenis, siendo el de Roger Federer el más importante hasta el momento. El suizo visitó el país en 2022 en medio de su gira por Latinoamérica y rompió el récord en la México en su duelo ante Alexander Zverev. Un total de 42 mil 517 personas se dieron cita en la plaza donde Roger desplegó un poco de su magia. A finales de ese mismo año, Rafael Nadal se presentó en ese escenario para disputar un duelo ante el noruego Casper Ruud.