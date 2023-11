Carlos Alcaraz responde a sus críticos: “Preparen el televisor y que vean el 2024”

Más allá del triunfo en Wimbledon, este 2023, Alcaraz ha contado con algunos altibajos. Así se lo han hecho saber también algunos ex jugadores. El español está confiado que se viene lo mejor en 2024, y así lo hizo saber previo al TennisFest.

“Sé que van a venir momentos malos y buenos. Gran parte de la temporada he sido espectacular. Preparen el televisor para que vean el 2024, seguramente vendrá lleno de buenos momentos”, dijo el español a su llegada a la CDXM.

Por otro lado, el número 2 del mundo se refirió a las ganas que tiene de vivir la experiencia en la Plaza México este miércoles.

“Han sido unas unas horas bastante intensas, no he parado, todavía no he podido visitar algunos lugares, pero tengo muchísimas ganas de ello. Con muchas ganas de poder vivir una experiencia única enfrente de todos de todos los mexicanos”, expresó Alcaraz.

Charly buscará exponer todo su talento en la Plaza de México

Alcaraz es considerado una de las grandes promesas del tenis. El Murcia si quiere hacer vibrar a todos los mexicanos en el TennisFest.

“Poder formar parte de ese grupo de jugadores es un privilegio. Yo creo que es un lugar maravilloso, único, tengo muchas ganas de vivir la experiencia. Ahí he visto fotos y me ha parecido maravillosa, así que vamos a ver si damos el mismo espectáculo que Federer, que dieron Rafa y Ruud. Espero que la gente se lo pase igual en este escenario con 40 mil personas”, comentó el jugador español.

Carlos Alcaraz tiene por delante una pretemporada en la que buscará el equilibrio perfecto entre desconexión mental, por medio de unas merecidas vacaciones, y un exigente plan de entrenamiento que le haga llegar en plenitud de condiciones físicas y anímicas al Open de Australia 2024, así como habiendo mejorado a nivel tenístico algunos aspectos.

La segunda edición del Tennis Fest trae a la CDMX un elenco de lujo, por primera vez el español pisa suelo azteca para disputar un partido; el evento también contará con la presencia de dos estrellas de la WTA. Carlos Alcaraz se mostró contento de visitar la capital del país.