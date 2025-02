Empatan el récord impuesto por Jon Rahm en el Mexico Open

El Mexico Open At Vidanta nos sigue sorprendiendo. Aldrich Potgieter, un novato de 20 años que esta temporada 2025 es el más joven entre todos los miembros del PGA TOUR, es líder absoluto a la mitad del torneo.

¡Llegamos a VidantaWorld para la cuarta edición del Mexico Open! | Los Protagonistas

Te puede interesar: Santiago de la Fuente, único mexicano que se mantiene en el Mexico Open

La marca de Aldrich Potgieter

Una ronda de 10-bajo par 61 en la que hizo 10 birdies le permitió empatar el récord del campo y lo catapultó a la cima del tablero de líderes con un total de 16-bajo par 126. Su ventaja tras los primeros 36 hoyos de juego es de cuatro golpes sobre el alemán Stephan Jaeger y el estadounidense Brian Campbell, quienes comparten el segundo puesto con total de 12-bajo par. Esta ronda significó empatar el récord de campo impuesto por el español Jon Rahm en el año 2023.

“Me encanta este campo de golf, definitivamente encaja con mi juego en muchos aspectos. Si logro seguir jugando bien el putter podría resultar muy bien”, dijo Potgieter

También, expresó su alegría tras una histórica ronda en el certamen.

“Metí un muy buen chip para salvar el par en el hoyo 10 (donde mi tiro de salida fue al agua) y eso me ayudó a mantener el momento. Sabía que en los últimos nueve había tres pares 5 a mi disposición, así que traté de hacerles birdie para completar un buen score. Conseguí unos birdies extra y aunque no bajé los pares 5, lo cual fue desafortunado, estoy muy feliz con lo que hice hoy”, afirmó el líder del Mexico Open At VidantaWorld.

El joven líder que ganó su tarjeta del PGA TOUR como No. 29 de la Lista de Puntos 2024 del Korn Ferry Tour no es ajeno a los scores bajos.

“El año pasado logré una victoria temprano (en el Korn Ferry Tour) y jugué realmente bien al comienzo del año y luego desaparecí un poquito. No quiero volver a estar en esa posición y tener que luchar por mantener mi tarjeta hasta al último evento del año otra vez. Vamos a tratar de tener un buen resultado esta semana y para las semanas que siguen”, sentenció Aldrich.