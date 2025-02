Lorena Ochoa sorprende con su visita al Mexico Open

Lorena Ochoa sorprendió a todos en su visita al Mexico Open At VidantaWorld . La histórica golfista mexicana dio una clínica de golf en el campo de Vidanta y se animó para destacar lo hecho por el Mexico Open .

“Estos torneos son los que inspiran a las nuevas generaciones. Estoy emocionada de tener grandes eventos en el país. Lo importante es ver como el golf ha crecido, la inspiración que dejan estos torneos se ve reflejado en los cientos de niños que están jugando golf, ya es un deporte más accesible. Cuando yo jugaba había pocas mujeres, cuando pasa un retiro y ves lo que ha crecido el deporte, nunca lo imaginamos. Les deseo lo mejor y que sigan promocionando este deporte tan increíble”, expresó la ex número 1 del mundo.

El torneo tiene un sorpresivo líder después de la ronda 2, de trata de Aldrich Potgieter.

“Sí, empecé muy bien con cinco birdies seguidos en los primeros nueve hoyos y eso me ayudó mucho a ganar impulso. Hice un chip-in para par muy bueno en el 10 para mantener el impulso. Sabía que en los últimos nueve hoyos había tres pares 5 que todavía tenía disponibles, así que intenté hacer birdie en esos tres y lograr un buen score. Tiré algunos birdies extra y no hice birdie en los pares 5, lo cual fue desafortunado. Estoy muy contento con el día de hoy”, dijo el golfista tras romper el récord de campo impuesto en 2023 por Jon Rahm.

Por otro lado, habló sobre la mentalidad de cara a las últimas rondas del torneo.

“Terminé en el búnker en el último hoyo con mi drive y fue una pena porque probablemente tenía un fierro 6 en el par 5, que es bastante bueno para ese hoyo, a una bandera atrás y a la izquierda. Desde el búnker no pude llegar hasta el green. Lo dejé en el búnker delantero, lo que pareció un buen error, pero se subió en la cara y no bajó. Así que estaba en una posición muy cuesta arriba con arena muy blanda. Solo estaba tratando de sacarla y que rodara hacia la bandera a unos seis pies. Tuve un putt para birdie y lo dejé un poco corto. Pero estuvo bien, sabía que hice muchos birdies extra durante el día y que eso no me haría daño”, sentenció Aldrich.

