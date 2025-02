Santiago de la Fuente, único mexicano que se mantiene en el Mexico Open

Santiago de la Fuente será el único mexicano que siga con vida en el Mexico Open At VidantaWorld. El jaliscience ha recibido el apoyo de su familia a lo largo de la semana y se ha sentido motivado por la oportunidad de jugar como local en Vidanta.

Santiago de la Fuente comparte su felicidad

“Una buena águila ahí en la oscuridad ya no veía nada, pero me deja en buena posición para jugar mañana, ya veremos qué pasa mañana. Estamos en un deporte complicado, en el cual un día no significa nada. Me siento bien, le pegué bien a la bola. Hice pocos errores, pero nos vamos con buenas sensaciones para mañana. Padrísimo, es una emoción que no te puedo describir, el que digan tu nombre y te estén apoyando es indescriptible”, expresó el mexicano tras una gran ronda y haber pasado el primer corte como profesional en un torneo del PGA Tour.

La gran sorpresa del certamen ha sido el liderato en solitario de Aldrich Potgieter, quien rompió el récord de campo impuesto por el español Jon Rahm en el año 2023.

“El año pasado logré una victoria temprano (en el Korn Ferry Tour) y jugué realmente bien al comienzo del año y luego desaparecí un poquito. No quiero volver a estar en esa posición y tener que luchar por mantener mi tarjeta hasta al último evento del año otra vez. Vamos a tratar de tener un buen resultado esta semana y para las semanas que siguen”, dijo el líder del torneo.

En lo que respecta a los latinoamericanos en el field, cinco de los 12 que vieron acción estos dos primeros días lograron superar el corte para los top 65 y empates. Los latinos con tee time para este fin de semana serán el argentino Alejandro Tosti (empata el puesto 11 con -8), el puertorriqueño Rafa Campos (empata el puesto 29 con -6), el brasileño Fred Biondi (empata el puesto 40 con -5), el argentino Emiliano Grillo (empata el puesto 51 con -4) y el mexicano Santiago de la Fuente (empata el puesto 65 con -3).

El corte, fijado en 3-bajo par 139, fue superado por un total de 77 jugadores, incluyendo a los amateurs Justin Hastings, campeón del LAAC 2025, y José Luis Ballester, campeón del U.S. Amateur 2024. Hastings avanzó empatado en el puesto 29 con total de -6 y Ballester empatado en el puesto 51 con -4.