Jake Knapp quiere el bicampeonato en su vuelta al Mexico Open At VidantaWorld

Jake Knapp volvió al Mexico Open At VidantaWorld con la mente puesta en el bicampeonato. El estadounidense podría convertirse en el primer golfista en defender su título en la historia del torneo.

“Recuerdo haber estado nervioso la noche anterior y cuando me desperté por la mañana me sentí realmente tranquilo y muy cómodo, estaba emocionado. Obviamente, tuve un arranque de ronda un poco inestable, pero al mismo tiempo me sentí bastante cómodo la mayor parte del día. No me puse demasiado nervioso ni estaba demasiado emocionado hasta el último hoyo o dos, cuando supe que estaba en el liderato”, expresó el campeón defensor previo al arranque del certamen.

Knapp llega listo para campeonar

Por otra parte, se refirió a lo que significó su título en suelo azteca en año pasado.

“Verlo es un poco surrealista, sin duda. Normalmente sabes quién ganó el año anterior en la mayoría de los torneos a los que vas porque ves algo, una pancarta o algo así, pero aquí parece estar en todas partes. Es un poco interesante ver mi cara ampliada en ese tamaño por todos lados. Pero es increíble. La cantidad de amor y apoyo que he recibido de todo el mundo esta semana ha sido bastante sorprendente”, afirmó Jake.

También, habló acerca de su preparación para esta nueva edición del certamen.

“Algo así como lo que mucha gente dice, muchas cuestiones de gestión del tiempo. Creo que lo principal que ha cambiado es que mi vida se ha vuelto mucho más ajetreada desde entonces. Simplemente me aseguro de hacer un buen trabajo priorizando mi práctica y de asegurarme de tener suficiente tiempo para hacer mi trabajo y prepararme para cada semana, pero al mismo tiempo asegurándome de que le doy la bienvenida a los reflectores en cierto sentido. Después de ganar, tuve que hacer más entrevistas durante esos primeros meses posteriores y poco a poco comenzó a disminuir. Creo que principalmente trato de mantener todo igual, tratar de no dejar que mis rutinas cambien semana a semana y cosas así. Es bueno estar en Pro Ams y poder planificar mis semanas un poco mejor”, aseguró Knapp.

Jake sabe que debe mejorar lo hecho años anteriores

Finalmente, se animó a hablar sobre lo que deberá reforzar para esta nueva oportunidad de disputar el certamen.

“No tengo nada que cambiar. Creo que la única diferencia entre este campo y algunos de los otros campos en los que jugamos es que definitivamente hay una ventaja en pegar la bola lejos desde el tee. Eso es algo en lo que definitivamente trato de concentrarme, asegurarme de que estoy pegando bien y de tener la capacidad de mandarla”, sentenció el vigente campeón.

