El EMOTIVO mensaje de Alejandra de la Vega felicitando a los jugadores de FC Juárez (VIDEO)

El equipo de Bravos de Juárez con su pase a la Liguilla después de eliminar a los Tuzos de Pachuca en el Play-In este fin de semana, vivió un capítulo inolvidable ya que consiguió por primera vez en su historia como club el pase a los Cuartos de Final.

La emoción fue tal que Alejandra de la Vega, dueña de los Bravos, compartió un emotivo video dirigido a sus jugadores, reconociendo el esfuerzo y la entrega que los llevaron a este logro histórico.

En el mensaje, De la Vega destacó la unión del grupo y el compromiso mostrado durante el Apertura 2025, demostrando que con trabajo y corazón se pueden alcanzar sueños. Y este domingo escribieron historia y se encuentra orgullosa de cada uno de los jugadores, expresó la directiva en un mensaje que se viralizó en redes sociales y que fue recibido con entusiasmo por la afición juarense, así como los jugadores.

La clasificación de Juárez no solo representa un éxito deportivo, sino también un impulso para la identidad de la frontera, que por primera vez verá a su equipo competir en la máxima instancia del futbol mexicano. Los Bravos llegan con la motivación al máximo y con la ilusión de seguir sorprendiendo.

¿Cuándo juega Juárez los Cuartos de Final?

La Liga MX confirmó que el duelo de Cuartos de Final entre Toluca y FC Juárez se jugará en las siguientes fechas:

Partido de ida: miércoles 26 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez , a las 19:00 horas.

miércoles en el , a las Partido de vuelta: sábado 29 de noviembre en el Estadio Nemesio Diez, a las 19:05 horas.

Horario del centro de México los dos encuentros.

Ambos encuentros podrán seguirse por TV Azteca, con la narración y análisis de los mejores comentaristas del país, llevando toda la emoción de esta serie histórica a millones de hogares.

Toluca llega como uno de los favoritos al título, con un plantel sólido y experiencia en estas instancias, mientras que Juárez afronta el reto con la ilusión de un debutante y el respaldo de una afición que sueña en grande.

