Alejandro Zendejas podría ir al Mundial con Estados Unidos

Alejandro Zendejas no ha sido tomando en cuenta por Gerardo Martino. El jugador del América suma uno de sus mejores torneos en su carrera, y a pesar de eso, no ha sido convocado por la Selección Mexicana, para la última Fecha FIFA previa al Mundial de Qatar 2022.

En el Apertura 2022, el mexicoamericano suma 13 partidos disputados, con tres anotaciones y un par de asistencias, además de que sido una pieza clave para el esquema de Fernando Ortíz y las nueve victorias consecutivas que tienen.

Christian Martinoli arremete contra la Selección Mexicana

Los minutos de Alejandro Zendejas con la Selección Mexicana

Aunque, desde el arribo de Martino con el equipo nacional de nuestro país, Zendejas si ha sido llamado en un par de ocasiones. Primero en el 2021, en un amistoso ante Ecuador, donde participó en 23 minutos. El segundo fue este año, frente a Guatemala, también de caracter preparativo con 72' en la cancha.

Al no ser partidos oficiales, Zendejas todavía podría ser llamado por Estados Unidos.

Estados Unidos podría llevar a Alejandro Zendejas al Mundial de Qatar 2022

El entrandor de la Selección de Estados Unidos, Gregg Barhalter, confirmó que el futbolista del América está en su radar y podría ser convocado.

“Está en la mira, ha sido parte de nuestro programa de jóvenes y ha crecido en el sistema de US Soccer. He hablado con él por teléfono, y lo tendremos en cuenta para los próximos meses. La verdad es que la lista final no se ha decidido”, aseguró el técnico.

Los minutos de Alejandro Zendejas con Estados Unidos

Con el equipo de las Barras y las Estrellas no ha podido sumar minutos en la Mayor, pero durante los procesos juveniles, Zendejas fue llamado para seis encuentros, dos para la Sub15 y cuatro para la Sub17.