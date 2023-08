Alex de Minaur, el australiano que busca levantar Acapulco y Los Cabos

Alex De Minaur se ve cada vez más cómodo en México. El australiano continúa su buena racha en suelo azteca, donde ya se coronó hace unos meses en el ATP 500 de Acapulco.

“He jugado muy bien aquí en México este año, aún no he encontrado mi mejor nivel en Los Cabos, pero poco a poco voy mejorando, tendré un partido muy complicado contra Tommy Paul, por ahora estoy contento de estar en los cuartos de final y mañana tengo una oportunidad más de poder enseñar mi mejor tenis”, dijo en exclusiva para Azteca Deportes.

Si el australiano levanta el trofeo en Los Cabos, significaría que sería el dueño de los dos torneos mexicanos el mismo año.

“Significaría que tendría que volver a jugar y ganar en México, que es dónde juego mi mejor Tenis, pero es algo muy difícil que pocos han podido conseguir, espero seguir así y veremos qué pasa”, expresó el australiano.

La conexión de Alex de Minaur con Sudamérica

Por otra parte, Alex de Minaur se animó a hablar sobre sus raíces uruguayas y su amor por el asado.

“En la parte de Uruguay el mate es algo que nunca me ha terminado de convencer, pero lo que sí que me encanta es el asado, la barbacoa, todo eso es parte de mi sangre uruguaya. He pasado mucho más tiempo en España que en Uruguay, pero tuve la oportunidad de ir donde nació mi papá y ver la granja donde él estaba, y ver cómo las cosas era mucho más simples ahí en ese lugar, pero he tenido la suerte de estar en ambos lugares y he aprendido mucho de los dos”, sentenció de Minaur.

El australiano arriba a la ciudad mexicana tras conseguir la final en Queens, y una rápida derrota en Atlanta frente al francés Humbert. En este torneo es el sembrado número cinco y buscará levantar su segundo trofeo en el año, en el mes de marzo venció a Tommy Paul en Acapulco. Parece que Mexico le asienta bien al nacido en Sidney.

A pesar de ser un torneo en hard, las canchas de Los Cabos son bastante lentas. El juego de Tirante no le causó a de Minaur ningún problema. El único momento donde hubo paridad fue en los primeros cuatros games del partido. Los jugadores llegaron al 2-2 manteniendo su saque con comodidad, pero a partir de ahí el juego del argentino caía e iba de más a menos, una vez que Alex consiguió el primer break para ubicarse 3-2 y saque, ya no hubo más batalla.