Por la defensa del trono en Acapulco; Alex De Miñaur

El Abierto Mexicano de Tenis tiene a su primer finalista, el campeón vigente Alex De Miñaur venció al británico Jack Draper en 3 sets con parciales de 6-3, 2-6 y 4-0, el australiano defenderá el título que consiguió en Acapulco el año pasado y espera a su rival.

“La verdad es que me ha tratado muy bien Acapulco, poder venir aquí al año siguiente y estar en la final, estoy muy orgulloso de eso y bueno, darme la opción mañana de jugar por el título y defenderlo”, mencionó De Miñaur

Competir contra los mejores del mundo

De Minaur espera al ganador de la llave entre Caspeer Ruud y Holger Rune para defender el título que consiguió el año pasado frente al estadounidense Tommy Paul, cuando vino de abajo para terminar venciendo en 3 sets.

“Creo que al final mentalmente ha sido lo más importante, ha sido un cambio de chip que he tenido este año, en donde me he dicho que voy a jugar de tú a tú con los mejores del mundo”, añadió el australiano.

Los rivales que enfrentó en Acapulco

Desde su llegada a Acapulco De Miñaur mostró ser candidato al título por segundo año consecutivo, en la primera ronda dejó fuera al japonés Daniel Taro en dos sets perdiendo solo tres juegos, mientras que en los octavos de final se enfrentó a Sebastian Ofner para eliminarlo en dos sets también.

En los cuartos de final mandó a casa al gran favorito, Stefanos Tsitsipás, luego de verse abajo en el marcador logró remontar para terminar ganando en el tercer set, finalmente en semifinales enfrentó a Draper y en el tercer set el británico abandonó el juego por problemas médicos cuando iba abajo 4-0.