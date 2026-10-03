¿Qué alimentos DELICIOSOS SÍ puedes comer si quieres bajar de peso? Lista actualizada

Erróneamente se cree que, al formar parte de una dieta para bajar de peso, la persona que inicia este proceso debe limitar cada uno de los alimentos que más disfruta, un hecho que está totalmente alejado de la realidad de acuerdo con nutriólogos y expertos en la materia.

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Las dietas muy severas suelen tener efectos negativos en el cuerpo a mediano y largo plazo, por lo que los nutriólogos mencionan que, más allá de limitar por completo su consumo, se debe mediar la porción de los mismos. Por tal motivo, aquí conocerás qué alimentos deliciosos sí puedes consumir en tu proceso de bajar de peso.

¿Qué alimentos sí puedes comer para bajar de peso?

Una dieta consiste en disfrutar de los alimentos más saludables, así como de aquellos que consumes de forma reiterada y que no conoces cuáles son sus ventajas para el cuerpo. Entre estos destacan los aguacates y los frutos frescos, mismos que, siempre con medida, son recomendables en cualquier dieta.

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1. Huevos con aguacate y tostadas. pic.twitter.com/D8jxhf7sxs — El Arte De La Vida (@ElArteDeLaVidaX) September 17, 2026

Así como ocurre con estos alimentos, expertos recomiendan el consumo limitado de mantequilla, aceites de frutos frescos y aceite de oliva. Del mismo modo, se solicita la integración de tres o cuatro porciones de verduras y frutas al día si lo que deseas es bajar de peso.

Finalmente, para bajar de peso en cierto periodo de tiempo también es necesario realizar activación física constante, por lo que los amantes del ejercicio recomiendan caminar, trotar, correr, realizar saltos de cuerda o levantamiento de pesas en este punto durante el comienzo de tu dieta.

¿Qué alimentos se deben evitar para bajar de peso?

A diferencia de los aguacates y los frutos secos que están permitidos para bajar de peso, existen otros que no están recomendados y que se deben eliminar durante este periodo de tiempo. Entre los más destacados aparecen los productos azucarados como las bebidas o las frituras.