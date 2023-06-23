Posible alineación de México para debutar en la Copa Oro ante Honduras

La Selección Mexicana debuta en la Copa Oro 2023 el domingo 25 de junio. Dirigidos por Jaime Lozano tras la salida de Diego Cocca, el conjunto nacional se enfrenta a Honduras en la cancha del Estadio NRG y el 'Jimmy' ya tiene perfilado su once inicial para su primer compromiso al frente de México.

De acuerdo con información de David Medrano, el primer parado de la Selección Azteca con Jaime Lozano como entrenador, tiene dos dudas de cara al primer encuentro del certamen de Concacaf.

Dos dudas de Jaime Lozano para enfrentar a Honduras. pic.twitter.com/7Ivs7xPOLb — david medrano felix (@medranoazteca) June 23, 2023

En el arco, Guillermo Ochoa va a seguir siendo el portero titular. En la defensa, el entrenador saldría con línea de cuatro usando a Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez. Por su parte, la media estaría conformada por Luis Romo y Sebastián Córdova, quienes estarían acompañados por Carlos Rodríguez o Luis Chávez.

Finalmente, el ataque podría estar comandado por Uriel Antuna, Roberto Alvarado y como centro delantero, Jaime Lozano tiene dudas sobre iniciar con Henry Martín o Santiago Giménez para enfrentar a los catrachos.

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Los partidos de México en la Copa Oro 2023

Luego de la Liga de Naciones de Concacaf, la siguiente prueba de la Selección Mexicana es la Copa Oro 2023. A pesar de haber conseguido el tercer lugar en la Nations League, Diego Cocca fue cesado del banquillo nacional luego de siete partidos al frente del conjunto azteca y ahora, Jaime Lozano tiene un nuevo reto por delante.

El primer partido de México en la Copa Oro es ante Honduras, encuentro que se va a disputar el domingo 25 de junio. Posteriormente, el segundo rival es Haití el jueves 29 y la Fase de Grupos se cierra enfrentando a Qatar el domingo 2 de julio.

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