Alineaciones CONFIRMADAS del América vs Bravos de Juárez de la jornada 9 del Clausura 2026
Las Águilas buscarán recuperar sensaciones en el terreno de juego después de lo sucedido contra Tigres, mientras que, Bravos busca un triunfo en la capital mexicana.
El Estadio Ciudad de los Deportes será sede del partido entre el Club América y los Bravos de Juárez, las Águilas buscarán un triunfo frente al equipo fronterizo después de lo sucedido contra los Tigres UANL que dejó mal parado al club en la clasificación general del Torneo Clausura 2026. Por su parte, los pupilos de Pedro Caixinha vienen de ganar en casa contra los Rojinegros del Atlas y tratarán de hilar triunfos.
Para este partido, André Jardine manda prácticamente su 11 estelar en busca de las tres unidades y remontar posiciones en la tabla general. Por su parte, el conjunto de la frontera norte del país replica la alineación que utilizó en el anterior compromiso con Sebastián Jurado como inamovible en el arco y con Óscar Estupiñán como referente en la ofensiva.
Alineación CONFIRMADA del América
- Portero: Luis Malagón
- Defensas: Sebastián Cáceres, Aarón Mejía y Ramón Juárez
- Mediocampistas: Jonathan dos Santos, Rodrigo Dourado, Thiago Espinosa, Raphael Veiga y Erick Sánchez
- Delanteros: Víctor Dávila y José Zúñiga
Alineación CONFIRMADA de Bravos de Juárez
- Portero: Sebastián Jurado
- Defensas: Jesús Murillo, Moises Castillo, Manuel Mayorga y Francisco Névarez
- Mediocampistas: Denzell García, Ramón Rodríguez, José Rodríguez y Homer Martínez
- Delanteros: Ían Torres y Óscar Estupiñán
Cabe destacar que, un triunfo del conjunto de Coapa lo pondría con 14 unidades y llegaría hasta el sexto lugar en caso de que los resultados se acomoden. Por otro lado, los Bravos de Juárez con una victoria alcanzarían a los 10 puntos y se pondrían en el seno de la lucha por los lugares de liguilla. Recuerda que podrás seguir el resultado en vivo a través de la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.