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Alineaciones confirmadas del Gallos de Querétaro vs América, por la jornada 1 del Apertura 2026

Estas son las alineaciones confirmadas de los Gallos Blancos del Querétaro y las Águilas del América para su duelo de la jornada 1 del Apertura 2026

Henry Martín deberá irse del Club América si no acepta esta condición

Escrito por: Gustavo García - DR

El Club América comenzará la era Guillermo Almada en la Jornada 1 del Apertura 2026 cuando enfrente a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Corregidora. El partido entre queretanos y capitalinos está programado para comenzar a las 9:10 p.m y las alineaciones ya están confirmadas.

Las Águilas no contarán con plantel completo porque Alejandro Zendejas sufrió una lesión que lo marginará de la actividad durante unos meses. Pese a ello, el nuevo estratega azulcrema decidió mandar a jugadores como Isaías Violante para enfrentar a los Gallos Blancos como una alternativa por los extremos en sustitución del jugador de la Selección de Futbol de Estados Unidos. Además, el veterano Henry Martín portará el gafete de capitán del América una vez más.

Por su parte, el equipo queretano se reforzó con dos jugadores extranjeros: el paraguayo Enzo Giménez y el portugués Paulo Victor. Además, añadieron a Juan Carlos Martínez, un joven mexicoamericano de 16 años que promete ser una de las mejores promesas del futbol azteca, pero quien estará en la banca. El chileno Esteban González, quien funge como entrenador de los locales, confía en el aporte de los extranjeros en su alineación y espera actuaciones destacadas de Santiago Homenchenko, Carlo García y Mateo Coronel.

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Alineaciones de Querétaro vs América

JugadorPosiciónNúmero
Guillermo AllisonPortero25
Lucas AbasciaDefensa2
Diego ReyesDefensa13
Bayron DuarteDefensa24
Daniel ParraDefensa27
Carlo GarcíaMediocampista4
Santiago HomenchenkoMediocampista5
Jean UnjanqueMediocampista22
Juan CázaresMediocampista35
Alí ÁvilaDelantero9
Mateo CoronelDelantero11

Alineaciones de América vs Querétaro

JugadorPosiciónNúmero
Rodolfo CotaPortero30
Kevin ÁlvarezDefensa5
Ramón JuárezDefensa29
Miguel VásquezDefensa32
Cristian BorjaDefensa26
Alan CervantesMediocampista13
Raphael CavalcanteMediocampista23
Isaías ViolanteMediocampista12
Erick SánchezMediocampista28
Dagoberto EspinozaMediocampista34
Henry MartínDelantero9
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