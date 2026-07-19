Alineaciones confirmadas del Gallos de Querétaro vs América, por la jornada 1 del Apertura 2026
Estas son las alineaciones confirmadas de los Gallos Blancos del Querétaro y las Águilas del América para su duelo de la jornada 1 del Apertura 2026
El Club América comenzará la era Guillermo Almada en la Jornada 1 del Apertura 2026 cuando enfrente a los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio Corregidora. El partido entre queretanos y capitalinos está programado para comenzar a las 9:10 p.m y las alineaciones ya están confirmadas.
Las Águilas no contarán con plantel completo porque Alejandro Zendejas sufrió una lesión que lo marginará de la actividad durante unos meses. Pese a ello, el nuevo estratega azulcrema decidió mandar a jugadores como Isaías Violante para enfrentar a los Gallos Blancos como una alternativa por los extremos en sustitución del jugador de la Selección de Futbol de Estados Unidos. Además, el veterano Henry Martín portará el gafete de capitán del América una vez más.
Por su parte, el equipo queretano se reforzó con dos jugadores extranjeros: el paraguayo Enzo Giménez y el portugués Paulo Victor. Además, añadieron a Juan Carlos Martínez, un joven mexicoamericano de 16 años que promete ser una de las mejores promesas del futbol azteca, pero quien estará en la banca. El chileno Esteban González, quien funge como entrenador de los locales, confía en el aporte de los extranjeros en su alineación y espera actuaciones destacadas de Santiago Homenchenko, Carlo García y Mateo Coronel.
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Alineaciones de Querétaro vs América
|Jugador
|Posición
|Número
|Guillermo Allison
|Portero
|25
|Lucas Abascia
|Defensa
|2
|Diego Reyes
|Defensa
|13
|Bayron Duarte
|Defensa
|24
|Daniel Parra
|Defensa
|27
|Carlo García
|Mediocampista
|4
|Santiago Homenchenko
|Mediocampista
|5
|Jean Unjanque
|Mediocampista
|22
|Juan Cázares
|Mediocampista
|35
|Alí Ávila
|Delantero
|9
|Mateo Coronel
|Delantero
|11
Alineaciones de América vs Querétaro
|Jugador
|Posición
|Número
|Rodolfo Cota
|Portero
|30
|Kevin Álvarez
|Defensa
|5
|Ramón Juárez
|Defensa
|29
|Miguel Vásquez
|Defensa
|32
|Cristian Borja
|Defensa
|26
|Alan Cervantes
|Mediocampista
|13
|Raphael Cavalcante
|Mediocampista
|23
|Isaías Violante
|Mediocampista
|12
|Erick Sánchez
|Mediocampista
|28
|Dagoberto Espinoza
|Mediocampista
|34
|Henry Martín
|Delantero
|9