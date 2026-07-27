Alineaciones CONFIRMADAS del Pachuca vs Querétaro de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Los Tuzos del Pachuca salen con todo en busca de un nuevo triunfo en el Apertura 2026, Gallos con Alí Ávila tratará de puntuar en el Estadio Hidalgo.
Se cierra la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos del Pachuca recibirán a los Gallos Blancos de Querétaro en partido que pinta para ser entretenido. Los pupilos de Benjamín Mora ya ganaron en la primera fecha tras haber goleado a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que, el cuadro queretano no pudo sacar alguna unidad en La Corregidora y terminó perdieron por la mínima frente a las Águilas del América.
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Para este compromiso, el cuadro local va con todo a la ofensiva con Salomón Rondón como delantero centro, Kenedy en un extremo y Oussama Idrissi en el otro costado. Rodolfo Pizarro y Elías Montiel buscarán darle creatividad en el mediocampo, mientras que, la visita va con Homachenko y Alí Ávila al frente en busca de las anotaciones.
Alineación del Pachuca
- Portero: Carlos Moreno
- Defensas: Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Francisco Venegas y Alan Mozo
- Mediocampistas: Rodolfo Pizarro, Elías Montial y Christian Rivera
- Delanteros: Idrissi, Salomón Rondón y Kenedy
Alineación de Querétaro
- Portero: Guillermo Alison
- Defensas: Lucas Abascia, Paulo Almeida, Diego Reyes, Bayron Duarte y Daniel Parra
- Mediocampistas: Carlo García, Santiago Homachenko y Enzo Giménez
- Delanteras: Alí Ávila y Mateo Coronel
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