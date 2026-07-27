Alineaciones CONFIRMADAS del Pachuca vs Querétaro de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Se cierra la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Hidalgo. Los Tuzos del Pachuca recibirán a los Gallos Blancos de Querétaro en partido que pinta para ser entretenido. Los pupilos de Benjamín Mora ya ganaron en la primera fecha tras haber goleado a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, mientras que, el cuadro queretano no pudo sacar alguna unidad en La Corregidora y terminó perdieron por la mínima frente a las Águilas del América.

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Para este compromiso, el cuadro local va con todo a la ofensiva con Salomón Rondón como delantero centro, Kenedy en un extremo y Oussama Idrissi en el otro costado. Rodolfo Pizarro y Elías Montiel buscarán darle creatividad en el mediocampo, mientras que, la visita va con Homachenko y Alí Ávila al frente en busca de las anotaciones.

Alineación del Pachuca

Portero: Carlos Moreno

Defensas: Sergio Barreto, Eduardo Dos Santos, Francisco Venegas y Alan Mozo

Mediocampistas: Rodolfo Pizarro, Elías Montial y Christian Rivera

Delanteros: Idrissi, Salomón Rondón y Kenedy

Alineación de Querétaro

Portero: Guillermo Alison

Defensas: Lucas Abascia, Paulo Almeida, Diego Reyes, Bayron Duarte y Daniel Parra

Mediocampistas: Carlo García, Santiago Homachenko y Enzo Giménez

Delanteras: Alí Ávila y Mateo Coronel

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