Alineaciones CONFIRMADAS del Santos vs Atlas, partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
La Comarca Lagunera abre sus puertas para recibir a sus Guerreros y a los Rojinegros en un compromiso que promete emociones, el cuadro local busca sumar sus primeros puntos, mientras que, los Zorros van por un nuevo triunfo.
Santos Laguna recibe al Atlas de Guadalajara en busca de sus primeras unidades en el Torneo Apertura 2026. Los Guerreros cayeron con la frente en el alto en la primera fecha en la cancha de los Rayados de Monterrey, mientras que, el cuadro rojinegra sacó las tres unidades ante el León en el Bajío.
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Será el debut en el banquillo de Hernán Crespo como director técnico en el fútbol mexicano y buscará hacerlo con el pie derecho y en uno de los terrenos de juego más complicados de la Liga MX. Por otro lado, Renato Paiva ya conoce el circuito nacional y tratará de puntuar por primera ocasión en el Apertura 2026.
Alineación de Santos Laguna
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Mauricio Cuevas, Emmanuel Echeverría, Franco Pardo y Felipe Sánchez
- Mediocampistas: Salvador Mariscal, Ezequiel Bullaude, Carlos Gruezo y Francisco Villalba
- Delanteros: Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio
Alineación de Atlas de Guadalajara
- Portero: Camilo Vargas
- Defensas: Gustavo Ferrareis, Milton Valenzuela, Rodrigo Schlegel y Manuel Capasso
- Mediocampistas: Edgar Zaldívar, Luis de Barros, Sergio Hernández, Aldo Rocha y Alfonso González
- Delanteros: Ryan Mmaee
Recuerda que puedes seguir en vivo el resultado de este partido entre Guerreros del Santos Laguna y los Rojinegros del Atlas por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com, asimismo, lo más destacó destaco del mundo deportivo.