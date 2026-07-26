Alineaciones CONFIRMADAS del Santos vs Atlas, partido de la jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Santos Laguna recibe al Atlas de Guadalajara en busca de sus primeras unidades en el Torneo Apertura 2026. Los Guerreros cayeron con la frente en el alto en la primera fecha en la cancha de los Rayados de Monterrey, mientras que, el cuadro rojinegra sacó las tres unidades ante el León en el Bajío.

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Será el debut en el banquillo de Hernán Crespo como director técnico en el fútbol mexicano y buscará hacerlo con el pie derecho y en uno de los terrenos de juego más complicados de la Liga MX. Por otro lado, Renato Paiva ya conoce el circuito nacional y tratará de puntuar por primera ocasión en el Apertura 2026.

Alineación de Santos Laguna

Portero: Carlos Acevedo



Defensas: Mauricio Cuevas, Emmanuel Echeverría, Franco Pardo y Felipe Sánchez



Mediocampistas: Salvador Mariscal, Ezequiel Bullaude, Carlos Gruezo y Francisco Villalba



Delanteros: Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio

Alineación de Atlas de Guadalajara

Portero: Camilo Vargas



Defensas: Gustavo Ferrareis, Milton Valenzuela, Rodrigo Schlegel y Manuel Capasso



Mediocampistas: Edgar Zaldívar, Luis de Barros, Sergio Hernández, Aldo Rocha y Alfonso González



Delanteros: Ryan Mmaee

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