Club América recibe nueva oferta por Israel Reyes y DUPLICAN su valor: los detalles

Club América es el único equipo de la Liga BBVA MX que no ha anunciado fichajes para este Apertura 2026 y ello se debe en gran medida a que supuestamente el equipo tiene presupuesto limitado. Es por ello que podrían recibir una buena cantidad por Israel Reyes, e incluso ya recibió una nueva oferta, la cual se duplicó.

En las últimas horas corrió el rumor de que la Roma, club que sigue al seleccionado mexicano desde antes de la justa veraniega, lanzó una oferta por él de 3 millones de euros, que en pesos mexicanos son poco más de 59.6 millones de pesos, la cual fue rechazada por el conjunto de Coapa que empató 1-1 contra Atlante en la jornada 2.

La Loba habría lanzado una contrapropuesta de 6 millones de euros (más de 119.3 millones de pesos).|Club América

No obstante, la Loba habría lanzado una contrapropuesta de 6 millones de euros (más de 119.3 millones de pesos). Aunque eso no sería lo único que piden las Águilas, ya que buscan conservar cierto porcentaje de su carta por si en un futuro es vendido por un precio superior.

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La participación de Israel Reyes con México

Reyes formó parte de los 26 convocados por Javier Aguirre para representar a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El jugador del América disputó 2 partidos como titular, mientras que otro par ingresó al terreno de juego desde la banca, pero en los octavos de final le tocó ver la eliminación de la selección sin poder ayudar.

El canterano del Atlas tuvo una destacada participación en la justa veraniega, ya que el "Vasco" lo utilizó en varias posiciones, como lo fue por la lateral derecha y defensa central, posiciones que desempeña con creces.

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Sin jugar con América

Israel ya reportó con el conjunto de Coapa después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero no fue tomado en cuenta para jugar con Atlante, debido a una decisión de Almada, quien consideró que los seleccionados no están a punto, por lo que de momento se desconoce cuándo volverá a jugar o si se marcha a Europa.