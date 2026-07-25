Alineaciones CONFIRMADAS del Xolos de Tijuana vs Club León, partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
El cuadro fronterizo recibirá al club del Bajío en busca de su segunda victoria en el presente certamen, Gilberto Mora estará en el banquillo en busca de minutos.
Todo listo desde la frontera norte de la República Mexicana para el partido entre los Xolos de Tijuana y el Club León en partido correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura 2026. El cuadro comandado por Sebastián Abreu empezó con el pie derecho el presente certamen tras haber ganado en casa ante los Tigres de la UANL, mientras que, el club del Bajío cayó en la primera fecha ante los Atlas del Guadalajara.
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Para este duelo, el 'Loco' reservó al mundialista mexicano; Gilberto Mora y estará en el banquillo de suplentes para cualquier momento entrar al campo de juego. Adonis Preciado y Mourad serán los encargados de anotar en la cancha de Tijuana y tendremos a Yael Padilla como titular tras su salida de las Chivas del Guadalajara.
Alineación de Xolos de Tijuana
- Portero: Toño Rodríguez
- Defensas: Rafa Fernández, Jackson Porozo y Pablo Ortíz
- Mediocampistas: Jesús Gómez, Ivan Tona, Ramiro Árciga, Ángel Zapata y Yael Padilla
- Delanteros: Adonis Preciado y Mourad
Alineación de Club León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Juan Guevara, Bryan Colula, Jhohan Ramaña y Salvador Reyes
- Mediocampistas: Daniel Arcila, Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría y José Rodríguez
- Delanteros: Ismael Díaz y José Alvarado