Alineaciones CONFIRMADAS del Xolos de Tijuana vs Club León, partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Todo listo desde la frontera norte de la República Mexicana para el partido entre los Xolos de Tijuana y el Club León en partido correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura 2026. El cuadro comandado por Sebastián Abreu empezó con el pie derecho el presente certamen tras haber ganado en casa ante los Tigres de la UANL, mientras que, el club del Bajío cayó en la primera fecha ante los Atlas del Guadalajara.

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Para este duelo, el 'Loco' reservó al mundialista mexicano; Gilberto Mora y estará en el banquillo de suplentes para cualquier momento entrar al campo de juego. Adonis Preciado y Mourad serán los encargados de anotar en la cancha de Tijuana y tendremos a Yael Padilla como titular tras su salida de las Chivas del Guadalajara.

Alineación de Xolos de Tijuana

Portero: Toño Rodríguez

Defensas: Rafa Fernández, Jackson Porozo y Pablo Ortíz

Mediocampistas: Jesús Gómez, Ivan Tona, Ramiro Árciga, Ángel Zapata y Yael Padilla

Delanteros: Adonis Preciado y Mourad

Alineación de Club León