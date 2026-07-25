Delantero con paso en Cruz Azul y Pumas es nuevo REFUERZO del Atlético de San Luis para el Apertura 2026

Este viernes 24 de julio del 2026, César Luis Merlo confirmó en sus redes sociales que el conjunto del Atlético de San Luis decidió reforzarse con un delantero que tuvo un paso por el Cruz Azul y Pumas.

🚨Felipe Mora es nuevo refuerzo de Atlético San Luis. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/l2BORUWdRx — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 24, 2026

El jugador que llega al Atlético de San Luis

El futbolista que será nuevo refuerzo del Atlético de San Luis es el delantero Felipe Mora. El chileno tendría su tercer paso por el futbol mexicano luego de tener minutos con el Cruz Azul y Pumas.

Mora llega procedente de Portland Timbers en la MLS. Equipo en el que logró demostrar su calidad y encontrar un poco de tranquilidad de las criticas.

Los números de Mora en su carrera

Mora ha estado en cinco clubes hasta el momento. El primer equipo en el que estuvo fue la U. de Chile, club en el que logró disputar 30 juegos, marcó 20 goles y dio 5 asistencias en 2,400 minutos en el terreno de juego.

En su paso por México, Felipe Mora estuvo primero en Cruz Azul, club en el que solo disputó 40 juegos, marcó 14 goles en 2,746 minutos en el juego. Fue muy criticado por sus fallas en jugadas claras de gol y no poder cumplir con las expectativas generados.

Posteriormente, llegó a Pumas dónde logró disputar 65 juegos, marcó 19 goles y dio tres asistencias en 4,420 minutos de juego. No cumplió con las expectativas y fue al Audax Italiano, club en el que disputó 98 juegos, marcó 26 goles y dio 14 asistencias en 6000 minutos de juego.

Por último, en Portland disputó 172 encuentros en los que marcó 54 goles y dio 17 asistencias en 9,560 minutos de juego.

Mora buscará poder hacer historia en el Atlético de San Luis, club en el que será el responsable de poder marcar todos los goles posibles.

