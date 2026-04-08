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Alineaciones CONFIRMADAS del LAFC vs Cruz Azul en los cuartos de final de ida en la Concacaf Champions Cup

Partidazo desde el Banc of California, la Máquina Celeste se mete a una de las canchas más complicadas de la MLS para enfrentar a Son y compañía.

LAFC vs Cruz Azul
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Final adelantada para muchos desde suelo californiano, Los Angeles Football Club abre las puertas del Banc of California para recibir al Cruz Azul en partido correspondiente a los cuartos de final de ida en la Concacaf Champions Cup. La Máquina Celeste se meterá a una de las canchas más complicadas de la zona en busca de un buen resultado ante Son y compañía y pensar en sentenciar la serie en patio mexicano.

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No había otra manera, Nicolás Larcamón va con lo mejor que tiene disponible en su plantilla para este cotejo y resalta la titularidad de Kevin Mier. El arquero colombiano parece que es el elegido por el estratega sudamericano en el torneo internacional. Además, será Gabriel Fernández, quien tome la batuta a la ofensiva ante la primera línea del LAFC.

Alineación del LAFC

  • Portero: Lloris
  • Defensas: Segura, Tafari, Porteous y Palencia
  • Mediocampistas: Tilman, Delgado, Martínez y Choiniere
  • Delanteros: Son y Bouanga

Alineación de Cruz Azul

  • Portero: Kevin Mier
  • Defensas: Willer Ditta, Amaury García y Erik Lira
  • Mediocampistas: Charly Rodríguez, Jéremy Márquez, Omar Campos y Jorge Rodarte
  • Delanteros: Gabriel Fernández, José Paradela y Agustín Palavecino

Recuerda que podrás seguir en vivo el resultado del partido entre los Angeles Football Club y Cruz Azul de este martes 7 de abril en punto de las 8:00 pm por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com, al igual que, el cotejo entre Nashville FC y el Club América de este mismo día a las 6:00 pm.

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