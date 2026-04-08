Alineaciones CONFIRMADAS del LAFC vs Cruz Azul en los cuartos de final de ida en la Concacaf Champions Cup

Final adelantada para muchos desde suelo californiano, Los Angeles Football Club abre las puertas del Banc of California para recibir al Cruz Azul en partido correspondiente a los cuartos de final de ida en la Concacaf Champions Cup. La Máquina Celeste se meterá a una de las canchas más complicadas de la zona en busca de un buen resultado ante Son y compañía y pensar en sentenciar la serie en patio mexicano.

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No había otra manera, Nicolás Larcamón va con lo mejor que tiene disponible en su plantilla para este cotejo y resalta la titularidad de Kevin Mier. El arquero colombiano parece que es el elegido por el estratega sudamericano en el torneo internacional. Además, será Gabriel Fernández, quien tome la batuta a la ofensiva ante la primera línea del LAFC.

Alineación del LAFC

Portero: Lloris

Defensas: Segura, Tafari, Porteous y Palencia

Mediocampistas: Tilman, Delgado, Martínez y Choiniere

Delanteros: Son y Bouanga

Alineación de Cruz Azul

Portero: Kevin Mier

Defensas: Willer Ditta, Amaury García y Erik Lira

Mediocampistas: Charly Rodríguez, Jéremy Márquez, Omar Campos y Jorge Rodarte

Delanteros: Gabriel Fernández, José Paradela y Agustín Palavecino

Recuerda que podrás seguir en vivo el resultado del partido entre los Angeles Football Club y Cruz Azul de este martes 7 de abril en punto de las 8:00 pm por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com, al igual que, el cotejo entre Nashville FC y el Club América de este mismo día a las 6:00 pm.