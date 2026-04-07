Mexicano convocado a cuartos de final en la UEFA Champions League

Buenas noticias para la Selección Mexicana de Futbol; Obed Vargas fue convocado por el Atlético de Madrid para el partido de ida en los cuartos de final en la UEFA Champions League ante el FC Barcelona. El mediocampista nacional buscará llenarle el ojo a Diego Pablo Simeone en busca de la titularidad o por lo menos, ser una de las primeras opciones en el banquillo rojiblanco en un duelo de suma importancia ante los blaugranas.

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Además del ex futbolista del Seattle Sounders, los volantes que aparecen en la lista del 'Cholo' son: Marcos Llorente, Alex Baena, Koke, Thiago Almada y Nico González, por lo que será una dura disputa para entrar en el 11 estelar rojiblanco. Cabe recordar que, el Atleti tiene cuentas pendientes con el cuadro blaugrana tras la derrota en el Wanda Metropolitano por 1-2 ante los pupilos de Hansi Flick en partido correspondiente a la liga local.

El Atleti ya sabe lo que es eliminar al FC Barcelona

En suelo rojiblanco confían en repetirle la dosis al equipo catalán como en la Copa del Rey. Los pupilos de Simeone eliminaron al Barcelona en las semifinales del certamen coopero y tratarán de llevarse esta segunda serie, ahora, en un certamen internacional como lo es la Champions League.

Finalmente, volviendo al tema de Vargas. El mexicano fue aplaudido en redes sociales por su actuación el fin de semana pasado en liga y varios internautas pidieron otra titularidad para él ante el mismo rival. Será cuestión de Simeone y su cuerpo técnico, quien decida que piezas usará en un partido con ya sabor a clásico.