Allan Saint-Maximin no suelta al Club América y vuelve a declarar sobre el equipo

Allan Saint-Maximin llegó al Club América como una estrella, pero se marchó por la puerta de atrás al solo jugar por un semestre. En enero de este año, el conjunto azulcrema rescindió el contrato del francés debido a que sus hijos supuestamente recibieron actos racistas. Hoy, a más de 7 meses de ello, el jugador volvió a declarar sobre el equipo.

Saint-Maximin dio una entrevista exclusiva a la BBC tras su llegada a Charlotte de la MLS, en la que rompió el silencio y dijo que una de las principales razones por las que se fue de México fue por los actos racistas que sufrieron sus hijos en la escuela. No obstante, aclaró que este tema no solo se da en el país azteca, ya que también lo han recibido en su país.

El jugador dijo que una de las principales razones por las que se fue de México fue por los actos racistas que sufrieron sus hijos en la escuela.|@st_maximin

"Este tipo de cosas pasan en todas partes, incluso en Francia. Como les dije, no tienen por qué aceptarlo. Sea cual sea tu color de piel, no tienes por qué aceptar esto", mencionó Allan en entrevista.

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Sin rencores, Saint-Maximin al América

Con respecto al tema de racismo en contra de sus hijos, el extremo mencionó que no es culpa del Club América y mucho menos le guarda rencor a los aficionados mexicanos. Incluso, destacó que su estancia en Coapa fue de las mejores tanto para él como para su familia, aunque el único inconveniente fueron temas extracancha.

Los números de Saint-Maximin en América

Allan Saint-Maximin llegó al Club América en agosto de 2025 como uno de los fichajes más importantes del Apertura 2025, tras su paso por el Fenerbahçe. El francés debutó con gol ante Atlas en la Jornada 6 y generó expectativas por su velocidad y desequilibrio.

Sin embargo, la etapa del francés con las Águilas fue breve y tuvo altibajos. En total, disputó 16 partidos oficiales, marcó 3 goles y registró 2 asistencias. En enero de 2026 anunció su salida del club, después de denunciar ataques racistas contra sus hijos. Posteriormente, regresó al futbol francés con el Lens y ahora juega en la MLS.