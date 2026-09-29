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ÚLTIMA HORA: se frustra uno de los fichajes que los aficionados de Cruz Azul más querían

Es uno de los delanteros más destacados del Apertura 2026 pero seguiría en su equipo y no llegaría a Cruz Azul

ÚLTIMA HORA: se frustra uno de los fichajes que los aficionados de Cruz Azul más querían

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras que Joel Huiqui no utiliza a dos cracks que marcan golazos en Cruz Azul, en las últimas horas surgió un rumor que ilusionó a los aficionados de cara al próximo mercado de fichajes. Sin embargo, la información sobre uno de los delanteros más destacados del Apertura 2026 ya fue desmentida.

Así como se habla de que Cruz Azul le da nuevo contrato a un exjugador de Pumas en pleno Apertura 2026, también circuló la versión de que Julián Carranza podría convertirse en refuerzo de La Máquina para diciembre. El atacante argentino atraviesa un gran momento con Necaxa, pero no llegaría al conjunto cementero.

Cruz Azul
El jugador más caro de Cruz Azul|Crédito: Cruz Azul

¿Por qué no se dio el fichaje que todos querían en Cruz Azul?

Durante las últimas horas tomó fuerza en redes sociales el rumor sobre una posible llegada de Carranza a Cruz Azul para el mercado de invierno de la Liga BBVA MX. No obstante, de acuerdo con distintos reportes recientes, no ha prosperado ningún acercamiento entre La Máquina y Necaxa por el delantero argentino.

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La versión sobre su llegada a Cruz Azul casi arreglada “es falsa”, según distintos reportes. Además, aseguran que ambos clubes no realizarán operaciones durante un tiempo. De esta manera, el supuesto movimiento que había generado expectativa entre los aficionados quedó descartado.

Julián Carranza
Julián Carranza está cerca de Necaxa|Crédito: @carranzajuli21 / IG

La espectacular actualidad de Julián Carranza en el Necaxa

Carranza vive uno de sus mejores momentos desde su llegada a los Rayos. En el Apertura 2026 suma 6 goles y 2 asistencias en 9 partidos, todos como titular, cifras que lo colocan entre los principales goleadores del campeonato.

El delantero argentino llegó a Necaxa a principios de 2026 procedente del Feyenoord, en una operación superior a los 4 millones de dólares. Desde entonces, ha disputado 18 partidos oficiales con los Rayos y registra 9 anotaciones entre el Clausura y Apertura 2026.

Julián Carranza del Necaxa

Su presente explica por qué su nombre comenzó a relacionarse con Cruz Azul en las últimas horas. Además de sus 6 goles en el actual torneo, el atacante tiene contrato con Necaxa hasta 2029, por lo que cualquier movimiento futuro tendría que partir de las condiciones establecidas con el conjunto hidrocálido.

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