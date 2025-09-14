ÚLTIMA HORA: América sufre SENSIBLE BAJA en el Clásico Nacional ante Chivas

Malas noticias para el Club América. Durante el Clásico Nacional ante Chivas, juego correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el equipo dirigido por André Jardine tuvo una sensible baja en su plantilla en el primer tiempo del partido en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Al minuto 33 del compromiso, Álvaro Fidalgo se tuvo que tender en el terreno de juego tras una molestia muscular, sin embargo, tras ser atendido fuera de la cancha, el jugador del cuadro azulcrema pudo volver al encuentro con un andar complicado bajo una eminente inquietud.

A pesar de que Álvaro Fidalgo pudo terminar de jugar los primeros 45 minutos del Clásico Nacional, el centrocampista tuvo que salir de cambio para la segunda parte del encuentro de América vs Chivas para no arriesgarse a una lesión más grave.

Números de Fidalgo en el Apertura 2025

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, Álvaro Fidalgo tiene un registro de 561 minutos de actividad en ocho partidos disputados. Fungiendo como capitán del cuadro azulcrema, el jugador de 28 años de edad se ha convertido en un elemento importante en las filas del Club América.

Tras la salida de Álvaro Fidalgo, André Jardine mandó a la cancha a Brian Rodríguez para arrancar el segundo tiempo del Clásico Nacional, compromiso que se fue al descanso sin anotaciones.

