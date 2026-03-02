Se retiró a los 16 años del patinaje por maltratos y volvió a los 20 para ganar medalla de oro

En Azteca Deportes se ha escrito sobre las mejores historias que dejaron los Juegos Olímpicos de Invierno, sin embargo esta es con seguridad la más poderosa de todos. Ante los constantes testimonios de violencia en contra de las y los deportistas… la medalla de oro de Alysa Liu se convirtió en una hazaña digna de película. Gracias a su talento mostrado en el patinaje olímpico, dejó un mensaje que trasciende más allá de grandes proezas físicas o de la gloria de metales ligados al triunfo deportivo.

¿Por qué esta competidora se retiró del patinaje artístico?

La joven estadounidense tiene 20 años y fue una de las notas más polémicas gracias a lo que llevaba consigo su vuelta a las competencias. En 2022 anunció al mundo que dejaría su más grande pasión, pues la presión a la que la sometían era más de lo que ella podía soportar. Y de manera heroica, volvió en Milano-Cortina para llevarse oro y plata.

Los reportes indican que la hostilidad de las rutinas a las que la sometieron en el pasado significaban un control total. Por eso decidió volver, pero eligiendo lo que come sin pasar hambre, ella decide cuándo parar sus entrenamientos si se siente agotada, ella controla el cómo se ve, ella elige la música, ella elige cómo patinar y no quiere a su papá cerca de su arte.

Una vida que debía estar llena de gozo y alegría al patinar sobre hielo, era un calvario que la tenía hastiada a sus cortos 16 años. Por ello, hoy sus entrenadores están para apoyarla, no para hostigarla ni controlarla. Se indica que las figuras que estaban en ese sitio con anterioridad incluían a una mujer (Laura Lipetsky) que también fue hostilmente crítica y controladora contra Alysa.

Estas fueron sus condiciones para regresar al patinaje sobre hielo:



-Ella elige la música



-Ella tiene control total sobre cómo se ve



-Ella puede comer lo que quiera. Sus entrenadores no pueden obligarla a pasar hambre nunca más



-La coreografía será un esfuerzo colaborativo… pic.twitter.com/dzsWWk1Spn — ElaineStark (@Ely_Sssstark) February 25, 2026

¿Por qué esta joven volvió al patinaje artístico?

Claramente el término de niña prodigio queda adecuado con la nacida en California, pues aunque se retiró a los 16 años, en 2025 volvió para convertirse en campeona mundial y en 2026 conseguir los ya mencionados metales de primer y segundo lugar. En 2022 consiguió un bronce en campeonato mundial y fue bicampeona nacional en 2019 y 2020… lo que lo hizo la monarca más joven (13 años) en ganar dicho sitio en los Estados Unidos.

Ahora, el cielo es el límite, aunque eso se hará a su ritmo y en sus términos. Nadie la controla… solamente su deseo de disfrutar de cada movimiento sobre la pista de hielo.