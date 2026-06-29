Amaury Morales: este es el jugador que Cruz Azul traería para suplir la grave lesión del mexicano

El vigente campeón del balompié mexicano continúa con su preparación pero llegaron malas noticias en cuanto al fortalecimiento de su plantel. Además de la falta de anuncios de fichajes, el equipo sufrió un duro revés al confirmarse la rotura de ligamento cruzado de Amaury Morales. Ahora, la pregunta es cómo el cuerpo directivo cubrirá la baja del joven de 20 años.

Países Bajos vs Marruecos: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, por TV Abierta y en Azteca Deportes

¿Quién cubrirá la baja de Amaury Morales, tras confirmarse su lesión?

El canterano de La Máquina es uno de los elementos que la afición ha abrazado en demasía desde su irrupción en la plantilla del primer equipo, proveniente de los equipos filiales. Sin embargo, uno de los momentos más difíciles de su corta carrera se presentó con la rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Amaury Morales realmente se observa como una promesa a destacar en el futuro inmediato, porque no ha sido el hombre más constante como titular. Sin embargo, con pocos minutos, los cuerpos técnicos le han brindado la confianza por su nivel. En ese sentido, se siente como un gran golpe la noticia de su grave lesión.

Por ello, la directiva requiere de una solución para suplir el progreso del atacante que probablemente viviría su temporada de consolidación en el máximo nivel. Y es que los celestes siguen sin confirmar altas ni renovaciones de algunos elementos que juegan en el frente. Ante eso, la pregunta en general es: ¿quiénes reforzarán a la plantilla?

¿Cuándo anunciarán los refuerzos que suplirán a Amaury Morales y las bajas de Cruz Azul?

Los días pasan y en La Noria se ven lejanos los acuerdos para cerrar fichajes. Continúan las negociaciones para renovar a Gabriel Fernández, aunque todo indica que si el ariete no baja sus pretensiones económicas no se logrará el nuevo contrato. Ante eso, la baja de Amaury Morales agrega un nuevo problema, pues es un hombre que ya formaba parte de la dinámica del primer equipo. En resumen… no hay nada oficial en cuanto a las altas que los aficionados celestes tanto desean.