¡Ambientazo en La Bombonera! Toluca y Pumas encienden la Jornada 2 del Apertura 2026

¡La Bombonera está de fiesta! El Estadio Nemesio Diez presenta un ambiente espectacular para el choque entre Toluca y Pumas en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Diablos Rojos buscan aprovechar el apoyo de su afición, mientras que los universitarios intentan reaccionar tras un complicado debut en el torneo. No te pierdas las mejores postales, el color de las tribunas y todo el ambiente previo a este gran partido.