¡IMPRESIONANTE! C.U. explotó en la semifinal y la afición de Pumas hizo temblar el estadio
El Olímpico Universitario vivió una noche inolvidable. Bengalas, cánticos y una afición totalmente entregada hicieron de la semifinal un ambiente brutal que hizo explotar C.U. Así se vivió la locura de los aficionados de Pumas.
La semifinal en C.U. se vivió con una intensidad impresionante. La afición de Pumas UNAM convirtió el Olímpico Universitario en una auténtica locura con cánticos, pasión y un ambiente brutal