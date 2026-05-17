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¡IMPRESIONANTE! C.U. explotó en la semifinal y la afición de Pumas hizo temblar el estadio

El Olímpico Universitario vivió una noche inolvidable. Bengalas, cánticos y una afición totalmente entregada hicieron de la semifinal un ambiente brutal que hizo explotar C.U. Así se vivió la locura de los aficionados de Pumas.

Por: Azteca Deportes

La semifinal en C.U. se vivió con una intensidad impresionante. La afición de Pumas UNAM convirtió el Olímpico Universitario en una auténtica locura con cánticos, pasión y un ambiente brutal

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