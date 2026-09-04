OFICIAL: Las primeras imágenes y declaraciones de Sebastián Cáceres con el Celta de Vigo

Sebastián Cáceres fue vendido del Club América al Celta de Vigo y este viernes 4 de septiembre aparecieron las primeras imágenes del defensor uruguayo como nuevo jugador del conjunto español. El club publicó videos y fotos de su llegada, su reconocimiento médico y su presentación con el jersey celeste.

Tras la despedida de Cáceres del América con emotivas palabras, el central de 27 años ya comenzó una nueva etapa en Europa. Después de seis temporadas y media con las Águilas, el internacional uruguayo llegó a Vigo para incorporarse al proyecto dirigido por Claudio Giráldez y afrontar su primera experiencia en el futbol español.

El recibimiento del Celta de Vigo a Sebastián Cáceres

El Celta de Vigo recibió a Sebastián Cáceres desde su llegada a la ciudad. El club compartió imágenes del futbolista en el aeropuerto y posteriormente mostró parte del reconocimiento médico. Además, el canal oficial publicó una entrevista.

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En sus primeras declaraciones como jugador celeste, Cáceres explicó cómo se definiría dentro del campo. “Me definiría siendo muy competitivo, agresivo y dispuesto a respaldar al compañero”, señaló el uruguayo.

“Estoy con muchas ganas de aportar al equipo”.



— Seba Cáceres 💬 pic.twitter.com/ugOy7NVSZk — Celta (@RCCelta) September 4, 2026

El defensa también destacó la propuesta futbolística del Celta y aseguró que su estilo puede adaptarse a lo que busca el conjunto español. “Es un equipo que intenta tener protagonismo, que intenta presionar al rival, creo que mi estilo va a sumar a esa parte”, explicó.

Los detalles de la transferencia de Sebastián Cáceres

El Celta de Vigo y el Club América alcanzaron un acuerdo para el traspaso de Sebastián Cáceres. El futbolista firmará un contrato hasta junio de 2030.

El conjunto español pagará algo más de 7 millones de euros por el defensa uruguayo. De esta manera, Cáceres deja al América después de superar los 200 partidos oficiales y conquistar tres títulos de Liga MX consecutivos, un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

Cáceres llegó al futbol mexicano en enero de 2020 procedente del Liverpool de Montevideo, club en el que debutó como profesional en 2017. Con Uruguay se convirtió en internacional absoluto desde 2022 y disputó la Copa América de 2024, además de formar parte de la Selección Uruguaya en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Ahora, el defensor inicia su primera experiencia en el futbol español. El propio Cáceres dejó claro que llega con ilusión al Celta tras su paso por el América.

