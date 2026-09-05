3 “refuerzos” que tendrá Guillermo Almada tras la eliminación del Club América en Leagues Cup

Club América disputará el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026 luego de quedar eliminado en semifinales ante Rayados de Monterrey. Pese a ello, Guillermo Almada tendrá 3 "refuerzos" para disputar este partido o bien utilizarlos hasta el Clásico Joven ante Cruz Azul, que tiene a 2 promesas que no la pasan nada bien al estar lejos de las canchas.

De acuerdo con información de David Medrano, Luis Ángel Malagón, Alejandro Zendejas y Christian Borja ya están recuperados de sus respectivas lesiones, por lo que ya fueron dados de alta y pueden jugar, si es que Almada los considera para el duelo ante León o hasta la jornada 8 del Apertura 2026. El mismo caso pasa Gabriel Milito con un "refuerzo" que se integra en pleno torneo.

Luis Ángel Malagón, Alejandro Zendejas y Christian Borja ya están recuperados de sus respectivas lesiones.|Club América

"Me dicen que seguramente, a ver si juegan contra León, pero me dicen que contra Cruz Azul los 3 muy seguramente estarán en la convocatoria en el próximo partido de liga", mencionó el periodista de Azteca Deportes en sus redes sociales.

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Las lesiones de los "refuerzos" del América

Luis Ángel Malagón no juega debido a la lesión del tendón de Aquiles que sufrió en un partido de Concachampions y que lo alejó de la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. No obstante, ya entrena al parejo de sus compañeros.

Christian Borja también ha lidiado con problemas físicos. El colombiano sufrió una lesión de menisco durante el Clausura 2026, situación que lo convirtió en una de las bajas del conjunto azulcrema durante la recta final de ese torneo y principios de este Apertura 2026.

Alejandro Zendejas fue sometido a una limpieza articular en la rodilla derecha después de su participación con Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ahora ya está listo para regresar a las canchas.