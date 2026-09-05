¡Golpe para el América! Pierde a una de sus estrellas en pleno Apertura 2026

Club América no solo perdió en la semifinal de la Leagues Cup 2026, sino también a una de sus estrellas, que se marchó en pleno Apertura 2026. No obstante, el jugador no era del agrado de Guillermo Almada, quien a cambio tendrá a 3 "refuerzos" que podrían ser convocados para el Clásico Joven ante Cruz Azul.

Vinícius Lima fue presentado oficialmente como refuerzo del Santos de Brasil, luego de una corta estadía en el conjunto de Coapa, pues solo vistió los colores azulcremas durante el Clausura 2026. Lo anterior, ya que con la llegada del uruguayo fue borrado completamente de la plantilla.

Vinícius Lima fue presentado oficialmente como refuerzo del Santos de Brasil.|@santosfc

"Lima habló por primera vez como jugador del Santos y comentó los goles de Peixão para la temporada. Bienvenida, Lima. ¡Ve a por ello!", fueron las palabras que le dio Santos en sus redes sociales.

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Los números de Lima en Club América

Lima llegó al Club América cuando el Clausura 2026 ya había empezado, pues el objetivo de su contratación fue reemplazar la salida de Álvaro Fidalgo al Real Betis. El brasileño arribó a Coapa en calidad de préstamo hasta finales de este año, con opción a compra.

Sin embargo, la estadía del mediocampista solo fue de un torneo, en el que disputó un total de 16 partidos, en los que marcó un gol y dio una asistencia. Además, se fue expulsado en un partido de la Liga BBVA MX, según estadísticas de la plataforma BeSoccer.

Con la llegada de Almada al banquillo azulcrema, Vinícius no tuvo cabida en el plantel, por lo que fue borrado. Ahora será compañero de Neymar en Santos, club en que estará a préstamo hasta finales de este año, ya que su carta pertenece al Fluminense, equipo con el que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.