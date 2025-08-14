América está feliz con Allan Saint-Maximin, pero este refuerzo es su verdadera estrella y lo demostró con una jugada maestra

A pesar de estar contentos con su refuerzo de la plantilla varonil, Bruna Vilamala es la futbolista estrella del América, prueba de ello el doblete que le marcó a Puebla en el triunfo de su equipo 3-0 en la jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil. La española llegó a las Águilas en este mercado de fichajes luego de su paso por Barcelona de España, donde salió por la puerta grande. Caso contrario fue el de Allan Saint-Maximin que llegó a valer 40 millones, pero en su antiguo club lo odian .

La delantera anotó su tercer gol en la Liga BBVA MX ante unas poblanas que poco pudieron hacer contra los embates de la ofensiva del América, que sumó su sexta victoria consecutiva. Por ello, se ubican en la primera posición de la Tabla General con 18 puntos y aspira al título del torneo, luego de que en el Clausura 2025 quedaran subcampeonas, al igual que el equipo varonil que perdió la final contra Toluca .

@brunavilamala Bruna Vilamala es la nueva estrella del América, pues ganó varios títulos con Barcelona

Bruna llegó al futbol mexicano en este verano como el fichaje bomba de las Águilas, luego de su destacada trayectoria en Europa, pues pese a sus 23 años conquistó varios títulos en España, aunque el rendimiento de la atacante en los primeros partidos dejó mucho que desear. Fue hasta la jornada 4 que se estrenó como goleadora en el triunfo de su equipo de 11-0 sobre Querétaro.

Vilamala ya suma 3 anotaciones en 6 fechas y buscará pelear el campeonato de goleo para ser la primera futbolista extranjera en lograrlo después de 6 temporadas. Pues en los últimos torneos el galardón se lo han llevado las mexicanas Maricarmen Reyes de Tigres, Alicia Cervantes de Chivas y Charlyn Corral de Pachuca.

La trayectoria de Bruna Vilamala, la verdadera estrella del América

Bruna Vilamala es canterana del Barcelona Femenil y estuvo en el primer equipo de 2020 a 2024, consiguiendo 3 Champions League, 5 Ligas, 2 Copas de la Reina y una Supercopa de España. De acuerdo con la página oficial del club blaugrana, la nueva atacante de América “es una delantera izquierda de una técnica muy depurada con el balón en los pies, una conducción rápida e instinto goleador”.

Vilamala pasó al Brighton luego de durar 5 temporadas con Barcelona. De acuerdo con la plataforma BeSoccer, la española anotó 13 goles y dio una asistencia en una temporada, ya que después fichó con América en la Liga BBVA MX Femenil.