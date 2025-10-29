América estaría preparando un refuerzo sudamericano de locura: los azulcremas volarán de emoción

Miguel Borja sería el refuerzo sudamericano de locura que América estaría preparando para el Clausura 2026, a fin de tener un ataque letal, pues actualmente la posición se encuentra descubierta por lesiones y bajas de sus jugadores. El colombiano es seguido muy de cerca por la directiva azulcrema e incluso sonó para llegar previo al Apertura 2025 . Ahora, el artillero tiene más probabilidades de llegar a la Liga BBVA MX, hecho que emociona a los aficionados.

Borja ya fue contactado por la directiva de las Águilas, pues en diciembre de este año queda como agente libre tras terminar contrato con River Plate, según información del periodista Sebastián Srur. Esta situación es del agrado del conjunto azulcrema, pues solo pagaría su salario, pero también es pretendido por equipos de la Liga BBVA MX como Pumas, que lo buscó recientemente .

@miguelborja23 Miguel Borja sería el refuerzo de locura del América, ya que en diciembre de este año termina contrato con River Plate

El salario del posible refuerzo sudamericano del América

El colombiano llegaría gratis al América en caso de que se llegue a concretar su fichaje, por lo que el club solo se encargaría de cubrir su sueldo, que no es nada despreciable, pues en Argentina cobra 21.5 millones de pesos al año, de acuerdo con la plataforma Salary Sport.

El futbolista de 32 años no es de los mejores pagados del conjunto argentino, pues se ubica en el puesto 12. No obstante, el conjunto de Coapa puede costear el sueldo, pues en su plantilla tiene a 2 jugadores que cobran lo mismo que el colombiano, como son los casos de Kevin Álvarez y Brian Rodríguez, quienes perciben al año 21.4 millones de pesos.

🚨Se va Borja?



❌Miguel Ángel Borja se aleja de #River: todo indica que dejará el club en diciembre, libre, al finalizar su contrato.



⚡🇲🇽 El colombiano interesa a Cruz Azul, América y Tigres, que planean tentarlo para jugar en la Liga MX. pic.twitter.com/me7Tzu5iV6 — Sofia Barreto (@Sofi_Barretto_) October 28, 2025

Este es el rendimiento de Miguel Borja, posible refuerzo del América

Miguel Borja lleva poco más de 3 años en River Plate, club con el que acumula 62 goles en 157 partidos, los cuales ha disputado durante 5 torneos con el conjunto argentino. De acuerdo con la plataforma BeSoccer, el delantero tiene una media de anotaciones de 0.17 durante esta temporada, pues en 46 encuentros ha marcado en 8 ocasiones.