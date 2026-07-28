Este es el cuarto equipo que jugará en el Estadio Azteca durante el Apertura 2026

Alrededor del Estadio Azteca (hoy llamado Estadio Banorte por temas de patrocinio) existen muchos temas extracancha, sin embargo se anunció de manera totalmente oficial… que serán 4 clubes los que jueguen como locales en este recinto de la capital mexicana. América Femenil será el equipo que complete el cuarteto que llene de magia las instalaciones del Coloso de Santa Úrsula este Apertura 2026.

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¿El Estadio Azteca soportará la carga de actividad en este Apertura 2026?

Con todo y sus dramas y polémicas alrededor, el Estadio Azteca ya tenía confirmados 3 clubes que tendrían sus juegos como local. En primer lugar estaba el América, que tiene su sede allí. En segunda instancia el regreso del Atlante se dio en la que ha sido una de sus casas más icónicas. Mientras que con todo y sus debidas peleas, Cruz Azul terminó como el tercer inquilino del tres veces mundialista.

Mientras que de parte de la Liga Femenil, se agrega el cuarto invitado a ser hospedado por el Estadio Azteca. Y es que la directiva indicó que este recinto, junto con las instalaciones de Centenario Coapa, serán sedes de los encuentros de locales de las Superpoderosas. En ese sentido, el club quiere que las vigentes monarcas de México y Concacaf tengan al mítico inmueble como parte de sus actividades… donde seguramente se incluirán los juegos de fases finales.

Por ello, anunciaron que su primera aparición en casa se dará en la Jornada 2 cuando reciban a Cruz Azul el 8 de agosto. Con esto se dará el banderazo de las actividades del equipo y previo al encuentro se hará un reconocimiento y fiesta para celebrar a las campeonas de la Liga MX, del Campeona de Campeonas y de la Copa de Campeonas de la Concacaf.

@espartanasmx 🦅 El América Femenil dio a conocer que sus sedes como local en el torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil serán el Estadio Azteca y las renovadas instalaciones de Coapa 💙💛 🏟 Las Águilas jugarían cuatro partidos en Coapa y tres en el Estadio Banorte, donde además disputarían la Liguilla 🏆 AMÉRICA FEMENIL: PARTIDOS EN CASA Jornada 2: América vs Cruz Azul (Azteca) Jornada 3: América vs Puebla (Coapa) Jornada 5: América vs Xolos (Coapa) Jornada 7: América vs Tigres (Azteca) Jornada 8: América vs Atlas (Coapa) Jornada 11: América vs Pachuca (Azteca) Jornada 13: América vs Atlante (Coapa) ⚽️ Liguilla: en el Estadio Azteca #america @América Femenil @Liga Femenil BBVA ♬ sonido original - Espartanas MX

¿Qué día será el elegido para la localía de América en el Estadio Azteca?

Indicando de nueva cuenta que el club femenil de América alternará sedes como locales, parece que buscarán que los sábados sean sus días de actividades. Aunque como es costumbre desde el inicio de la liga profesional de primera división femenil en México… los lunes también serán días de juego. Por eso, la afición americanista debe estar atenta a los anuncios del club a lo largo del Apertura 2026. Allí se indicará cuándo el Estadio Azteca les verá pisar el césped y el inmueble recién renovado.