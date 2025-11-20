¡América la tiene clara! Bateó todos estos fichajes de altura para el Clausura 2026

América ha dado de qué hablar en las últimas semanas por temas extracancha, sobre todo sus posibles fichajes para el Clausura 2026, pese a que todavía no encara la Liguilla del Apertura 2025. Entre los prospectos se encuentran jugadores de altura, como lo es Brian Gutiérrez, de quien Rayados ya puso una oferta formal sobre la mesa , y de estos 4 que bateó el conjunto azulcrema.

1. Jonathan Rodríguez

“Cabecita” es uno de los jugadores que América bateó, pues según Récord, el uruguayo ya no tiene cabida en el club, pese a que fue un referente en años pasados, pero decidió por marcharse a la MLS con el Portland Timbers a principios de 2024 , cuando el torneo Clausura ya estaba en marcha.

@jona_rodriguez21 Jonathan Rodríguez quiere regresar al América, pero según Récord tiene las puertas cerradas

2. Julián Quiñones

El bicampeón del conjunto azulcrema también sonó para regresar; sin embargo, el seleccionado mexicano está fuera de la órbita, ya que su precio se disparó considerablemente a 12 millones de euros (254.8 millones de pesos) en Arabia Saudita. Además, sus pretensiones económicas también es otra posible barrera.

TE PUEDE INTERESAR:



3. James Rodríguez

El colombiano estuvo en el radar del conjunto azulcrema, pero la directiva nunca se acercó a preguntar por él, según diversas fuentes, pues lo mostrado en su última etapa con León lo descartó de ser un posible candidato a ser el fichaje bomba del Clausura 2026.

4. Miguel Borja

El colombiano termina contrato con River Plate en diciembre de este año, por lo que ya comienza a analizar cuál será su futuro y uno de los posibles es en México con el América, aunque por lo pronto solo es un rumor y será hasta finales de año que decida a dónde ir.

https://x.com/ResacaAmerica/status/1988342022294360515?s=20

El objetivo del América a corto plaza

América no solo piensa en buscar propuestas para reforzarse en el Clausura 2026, sino también quiere salir campeón en este torneo tras una seguidilla de fracasos. Pero antes de ello deberán vencer a Rayados de Final en los Cuartos de Final del Apertura 2025.

El conjunto de Coapa y de Monterrey se verán las caras el 26 y 29 de noviembre para definir al semifinalista del torneo. Cabe mencionar que en la fase regular ambos equipos empataron 2-2 en el Estadio BBVA durante el debut de Anthony Martial, pero en esta ocasión el duelo será eliminación.