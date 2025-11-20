Rayados le quiere robar el refuerzo de lujo a Chivas y ya hasta puso el dinero sobre la mesa

Rayados le quiere robar el refuerzo de lujo a Chivas y para lograrlo, ya lanzó una oferta formal por Brian Gutiérrez, el futbolista que es la sensación del momento y el fruto del deseo de varios equipos de la Liga BBVA MX, como lo es el América . Pese a ello, quien tiene una ligera ventaja es el conjunto regio, pues ya puso el dinero sobre la mesa.

Monterrey ya pujó por el futbolista mexicamericano, según informó el periodista César Luis Merlo; sin embargo, no es lo que pretende Chicago Fire, club donde milita actualmente el jugador de 22 años, quien sueña con jugar con la Selección Nacional, pues recientemente adquirió su pasaporte .

@briangutierrez_11 Brian Gutiérrez es pretendido por Rayados, club que ya lanzó una oferta formal por él

El conjunto regio ya dio el primer paso y tiene ligera ventaja sobre Chivas y América, que son algunos de los interesados, aunque se desconoce si lanzarán una nueva oferta. Cabe destacar que el valor en el mercado del mediocampista es de 5 millones de euros (105.7 millones de pesos), de acuerdo con Transfermarkt.

La gran temporada de Brian Gutiérrez que lo tiene en el radar de la Liga BBVA MX

Brian Gutiérrez es un futbolista que nació en Estados Unidos, pero recientemente obtuvo su pasaporte mexicano, por lo que diferentes fuentes aseguran que renunciaría a la Selección de las Barras y las Estrellas para representar al combinado tricolor.

Fue hasta entonces que Gutiérrez se dio a conocer en el futbol mexicano y provocó la mirada de grandes equipos como lo es Rayados, América y Chivas. Este último estaría interesado, ya que el mediocampista cumple con los requisitos para jugar en la institución

En la última temporada de la MLS, el mediocampista disputó 2 mil 381 minutos en 35 partidos disputados: 29 de la liga local, 3 de US Open Cup y 3 de Playoffs. De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el mexicoamericano marcó 11 goles y dio 4 asistencias con su equipo, que cayó en la Primera Ronda a manos de Philadelphia.