El América perdería a su máximo referente si comete una terrible decisión en el próximo partido de la Liga BBVA MX

Sin duda, el máximo referente del América en los recientes partidos es Alejandro Zendejas. El mediocampista de las Águilas fue clave en la victoria ante los Pumas el fin de semana pasado. Ahora, una mala decisión podría hacer que se pierda el duelo ante el Cruz Azul. Acumula cuatro tarjetas amarillas y una más haría que se vaya un juego a la tribuna al acumular cinco cartones preventivos.

En el duelo ante los Pumas, Zendejas se lució con un golazo y las reacciones no se hicieron esperar. El mexicoestadounidense es el nuevo “10” de los de Coapa desde la salida de Diego Valdés y no le ha pesado cargar con dicho dorsal. André Jardine tendrá que pensar muy bien si alinea al “Woody” para el duelo de Santos. Se puede arriesgar a una amarilla o mejor guardarlo para el encuentro ante el Cruz Azul.

“Es un chico que, desde que estoy, lo apoyé en sus peores momentos; la afición lo abucheaba, como pasa con otros ahora. Viene muy comprometido, juega para el equipo, brilla, con protagonismo y golazos; lo he visto con los pies en la tierra”, dijo André Jardine al ser cuestionado sobre el nivel que maneja Zendejas con el América.

Te puede interesar:



Los números de Alejandro Zendejas con el América

Alejandro Zendejas es un histórico del América. Aunque a muchos no les guste mencionarlo así, el mediocampista de las Águilas fue protagonista en el tricampeonato y actualmente es el mejor jugador del torneo para los azulcremas. En el Apertura 2025 ha militado a lo largo de 860 minutos. En los 11 partidos disputados, todos los ha jugado, pero solo nueve de titular y suma cinco goles más cuatro amarillas.

Zendejas arribó al América procedente del Necaxa, pero su llegada a Coapa fue muy criticada por su paso por las Chivas. En enero de 2022, las Águilas decidieron contratar al “Woody” y desde ese momento comenzó con buenas actuaciones. En total, suma vestido de amarillo 169 encuentros, 47 goles y 28 asistencias.