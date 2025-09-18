El América quiso contratar una leyenda mundial, pero le fue imposible y el entrenador quedó decepcionado

Charlyn Corral siempre ha sido el deseo del América. La leyenda mundial mexicana tuvo una grandiosa carrera en Europa y militó en clubes como Merilappi United, Levante y Atlético de Madrid. En conferencia de prensa, el entrenador de las Águilas, Ángel Villacampa reconoció que sí la buscaron, pero les fue imposible contratarla. Las de Coapa pelean los primeros planos de la Liga Femenil BBVA MX, pero el fin de semana sufrieron una derrota muy dolorosa ante las Chivas en el Clásico Nacional.

Ángel Villacampa en la conferencia de prensa previa al duelo entre el América Femenil y el Pachuca Femenil, en la Concacaf W Champions Cup, fue cuestionado sobre Charlyn Corral. El entrenador español sabe que el tener una deportista de dicho potencial es muy complicado, pues los equipos a los que pertenecen no las dejan salir tan fácil. No cerró las puertas para que algún día se pueda dar el traspaso. Otra de las noticias sobre el América Femenil que se dio en las recientes horas fue la incorporación de Luis Fuentes como directivo.

@charlyncorral / IG Charlyn Corral es la líder de goleo de la Liga BBVA MX femenil

“Siempre ha tenido muy buenos números (Charlyn Corral), incuestionables en el torneo. Tenemos el foco puesto en todas las jugadoras que son capaces de destacar, de brillar por sí mismas. Tienen contratos con sus clubes y es complejo sacar a jugadoras que son emblemas de sus clubes. Pero obvio que sí hemos tenido contacto. No se ha podido avanzar por eso mismo que estoy diciendo”, señaló el timonel.

El América Femenil pasa por un trago amargo

Después de perder el Clásico Nacional ante las Chivas del Guadalajara, el América va ante otro de sus rivales complicados. Este jueves choca en la Jornada 3 de la Concacaf W Champions C ante el Pachuca. El club hidalguense se coronó en el pasado torneo de la Liga BBVA MX, tras vencer a las Águilas. Siempre ha sido un equipo complicado para Ángel Villacampa y sus jugadoras.

El duelo entre América y Pachuca se llevará a cabo este jueves 18 de septiembre en punto de las 19:00 horas. Las Tuzas son terceras del Grupo A, solamente suman tres puntos con un encuentro. Por su parte, el América está ubicada en el segundo peldaño con cuatro unidades tras disputar dos duelos del certamen. Orlando Pride es el líder del sector.