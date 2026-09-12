América lo quiso para el Apertura 2026: ahora sería competencia de la “Hormiga” González en Olympiacos

Armando "Hormiga" González vive uno de sus mejores momentos en Europa, pues suma 3 goles y 2 asistencias. En el último duelo se mandó un doblete, por lo que su nombre apareció en la mayoría de diarios en Grecia. No obstante, podría tener competencia de un jugador que América lo quiso para este Apertura 2026.

De acuerdo con el periodista Nahuel Ferreira, Mauro Icardi está en la mira del Olympiacos, con el objetivo de suplir la baja de Ayoub El Kaabi, quien estará fuera de las canchas por buen rato al sufrir una fractura de tibia y peroné. Pero por el momento no se ha confirmado esta información en Grecia, ya que los ojos estuvieron puestos en la confirmación de Imanol Alguacil como entrenador.

Mauro Icardi está en la mira del Olympiacos, con el objetivo de suplir la baja de Ayoub El Kaabi.|@mauroicardi

"Por la lesión de su delantero estrella, Ayoub El Kaabi, el Olympiacos busca a Mauro Icardi. Ya hubo contactos formales para cerrar al ex Galatasaray con un vínculo por 2 años. Quieren que llegue al club para competir por el puesto con el mexicano Armando González. En charlas", compartió el periodista en su cuenta de X.

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Mauro Icardi y su vínculo con América

A principios de agosto, Icardi fue una de las opciones más interesantes del mercado de verano de la Liga BBVA MX. Pues hubo rumores de que América estaba interesado en él para ficharlo y convertirse en el refuerzo bomba del Apertura 2026.

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Cruz Azul también fue uno de los clubes que se escuchó, ya que el argentino se encuentra como jugador libre luego de haber finalizado su contrato con el Galatasaray de Turquía.

Sin embargo, del delantero la intención es mantenerse en el futbol de Europa, según reportes desde Argentina. Aunque es momento de que el ex del Inter de Milán no consigue equipo, ello puede terminar si es que llega a un acuerdo con el Olympiacos. Cabe mencionar que los registros del mercado de verano se cierran este martes 15 de septiembre en Grecia.