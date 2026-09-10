CONFIRMADO: Hormiga González tiene nuevo entrenador a días de haber llegado a Olympiacos

Armando ‘Hormiga’ González comenzó su camino en Europa con el pie derecho, habiendo respondido con goles en sus primeros partidos. Sin embargo, Olympiacos sorprendió a propios y a extraños al realizar cambios profundos en su estructura deportiva. Primero anunciaron la salida de su director deportivo Darko Kovačević.

Pero todo no terminó allí, ya que posteriormente confirmaron la salida de su entrenador José Luis Mendilibar, quien había sido el responsable de solicitar el fichaje de la Hormiga González en este mercado de verano. En menos de 24 horas, el cuadro de El Pireo anunció la llegada de su nuevo director técnico en sus redes sociales.

La Hormiga González tiene nuevo entrenador en Europa

Mediante sus canales oficiales, Olympiacos anunció la contratación del español Imanol Alguacil, quien tomará las riendas del equipo. Como antecedentes, dirigió la Real Sociedad en el futbol de España, donde dirigió varias categorías juveniles antes de dar el salto al primer equipo. Permaneció durante seis temporadas y media, y pasó por el Al-Shabab de Arabia Saudita.

Imanol Alguacil es el nuevo entrenador de Olympiacos|Crédito: @olympiacosfc / X

En este contexto, la continuidad de González como titular volvió a colocarse en duda. Alguacil analizará la plantilla completa y determinará quiénes serán sus jugadores titulares para afrontar el resto de la temporada. De esta manera, el mexicano deberá ganarse la confianza de su nuevo director técnico para poder seguir brillando en Grecia.

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Los próximos partidos que Imanol Alguacil afrontará como entrenador

Imanol Alguacil tendrá poco tiempo para trabajar con su nueva plantilla. Su debut está programado para el sábado 12 de septiembre, cuando Olympiacos reciba al OFI Creta por la Superliga de Grecia. El encuentro comenzará a las 10:00 horas, tiempo del centro de México.

Cuatro días más tarde afrontará su primer compromiso internacional. El cuadro de El Pireo recibirá al Jagiellonia de Polonia el miércoles 16 de septiembre, a las 13:00 horas, por la UEFA Europa League. Posteriormente, visitará al Levadiakos el domingo 20 de septiembre, desde las 8:00 horas, nuevamente por el campeonato griego.

Esta seguidilla de partidos podría representar la primera oportunidad de la ‘Hormiga’ González para convencer a su nuevo entrenador. El delantero mexicano deberá adaptarse rápidamente a las exigencias de Alguacil para conservar su espacio en el once titular del Olympiacos.