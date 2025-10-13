El América renueva a una de sus más grandes figuras en un momento muy especial para el club

El América Femenil es uno de los equipos a vencer torneo tras torneo. No por nada ha jugado las últimas finales y siempre califica a la Liguilla. Eso es gracias a que en cada ventana de fichajes intenta contratar a lo mejor. En la derrota ante Tigres en Ciudad de los Deportes, se dio el anuncio de la renovación de Sarah Luebbert. Sin dudas se dio en un momento especial para la institución azulcrema.

Hace unos días, Ángel Villacampa, DT del América, dio a conocer que en el pasado mercado querían tres refuerzos de lujo , pero no se pudieron concretar. Ahora, con la renovación de Sarah Luebbert hasta 2029, pueden asegurar calidad en el mediocampo. La estadounidense llegó a Coapa para el Apertura 2021.

Adrian Macias/Adrian Macias Sarah Luebbert celebrates her goal 1-0 of America the 10th round match between America and Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2024 at Ciudad de los Deportes Stadium on September 15, 2024 in Mexico City, Mexico.

“Lo mejor de renovar es hacerlo con quienes siempre están. Sarah Luebbert defenderá nuestros colores por mucho tiempo más”, dijo el entreandor. Hay que hacer hincapié en que es una de las futbolistas más queridas del equipo por toda la afición americanista.

Te puede interesar:



Los números de Sarah Luebbert en el América

Sarah Luebbert llegó al América para el Apertura 2021. Arribó en calidad de préstamo procedente del Chicago Red Stars, de Estados Unidos. La mediocampista, en la actual campaña, no tiene muy buenos números, pues solamente ha jugado un partido y suma 13 minutos en todo el Apertura 2025.

El mejor torneo de la estadounidense vestida de amarillo fue el Clausura 2024, en el que disputó 17 partidos y estuvo dentro de la cancha 1,188 minutos. Fue titular en 15 oportunidades y marcó seis goles. Suma un total de 122 partidos y 44 goles. El próximo duelo del América Femenil es ante el Atlas y Luebbert podría estar en el campo de juego.