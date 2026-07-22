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América se refuerza con delantero de Pumas para el Apertura 2026

El conjunto del América se reforzó con un delantero mexicano que se encontraba en Pumas para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Club América
América anuncia su primera baja para el Clásico Nacional|Crédito: Club América / X

Escrito por: Iván Vilchis

El conjunto del América tienen un nuevo refuerzo en el equipo para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Un joven delantero que ha llamado la atención que llega procende de Pumas.

Si bien, por el momento el equipo de Coapa no lo ha presentado como nuevo refuerzo del equipo, ya ha tenido sus primeros minutos con el club en la categoria sub-21.

¿Quién es el nuevo refuerzo del América?

El nuevo jugador del América, que llega procedente de Pumas es Gonzalo del Valle. Tiene 21 años de edad, es año 2005 y ya ha tenido su primer partido con el equipo.

En su etapa con los Pumas, disputó un total de 59 encuentros en los que logró marcar 14 goles. Para muchos, es un delantero destacado por su calidad de cara al arco.

Su nivel ya lo ha demostrado con el equipo de Coapa pues en la Jornada 1 del Apertura 2026, logró marcar dos goles en el partido ante Querétaro de la categoria sub-21.

En caso de mantenerse en un buen ritmo de juego, podría llegar a tener minutos de juego en el primer equipo del América pues Guillermo Almada es un entrenador que busca tener en la plantilla a jóvenes para que entren de cambio.

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