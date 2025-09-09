América tiene esta enorme sorpresa para la reinauguración del Estadio Banorte: sería una locura

América quiere tirar la casa por la ventana en la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Banorte, luego de sumar su 3 torneos sin jugar en su recinto. Las Águilas no se quieren quedar atrás, luego de que se diera a conocer que la Selección Mexicana jugará en el inmueble un partido ante la Selección de Portugal y Cristiano Ronaldo en marzo de 2026.

El conjunto de Coapa ya piensa en varios candidatos para enfrentarse en un partido amistoso e inaugurar el ahora Estadio Banorte, del que ya se dio a conocer un modelo 3D de cómo va a quedar para el Mundial 2026 . Los posibles rivales son 3 y de talla europea, según diferentes medios.

Club América América quiere un partido amistoso para reinaugurar el Estadio Banorte ante un equipo de Europa

1. Real Madrid

América quiere estrenar su casa con un partido amistoso contra Real Madrid, el club más ganador en torneos de la UEFA. Según reportes, ya existe acercamiento con los directivos merengues y será hasta diciembre cuando obtengan una respuesta.

TE PUEDE INTERESAR:



2. Barcelona

El club blaugrana es el segundo candidato del América para reinaugurar el Estadio Banorte. Cabe destacar que ambas directivas ya han trabajado juntas, prueba de ello el duelo amistoso que sostuvieron sus equipos femeniles en el Estadio Ciudad de los Deportes en agosto de este 2025.

3. PSG

La tercera opción del América para disputar un partido amistoso en el Estadio Banorte es el actual campeón de la Champions League: PSG. Cabe mencionar que hasta el momento el club azulcrema solo ha tenido contacto con Real Madrid, aunque tiene plan B y C en caso de que no se llegue a concretar.

¿Cuándo sería la enorme sorpresa del América para reinaugurar el Estadio Banorte?

América aún está en búsqueda de una fecha para reinaugurar el Estadio Banorte, pues la Selección Mexicana lo hará en la Fecha FIFA de marzo, por lo que la directiva tendría que agendar el encuentro después de ello.

El panorama de las Águilas luce complicado, pues de realizarlo entre abril y mayo se estarían jugando las finales de la Champions League y los clubes que contempla siempre pelean por el máximo título que aspira un equipo en Europa.