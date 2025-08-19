OFICIAL: América vs Chivas se jugará en Estados Unidos

Luego de la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025, América y Chivas dieron a conocer que el Clásico Nacional va a tener una edición más en Estados Unidos.

🇫🇷 Nos vemos en el State Farm Stadium para #ElClásicoDeMéxico este 11 de octubre en Phoenix 🐐



Registro para la preventa 👉🏻 https://t.co/fEIKOX0iI8 pic.twitter.com/vmPsuXB7cr — CHIVAS (@Chivas) August 19, 2025

¿Cuándo es el Clásico Nacional?

Mediante redes sociales, los equipos hicieron el anuncio oficial invitando a los aficionados a comprar boletos para ver el partido entre el equipo de Coapa y el ‘Rebaño Sagrado’, mismo que se encuentra pactado para jugarse el 11 de octubre en la cancha del State Farm Stadium con sede en Glendale, Arizona, compromiso amistoso que se va a llevar a cabo durante la Fecha FIFA en la que la Selección Mexicana tiene como rivales a Japón y Corea del Sur.

Tras la Fecha 5 de la Liga BBVA MX, el equipo dirigido por André Jardine sigue invicto en lo que va de la campaña. El Club América tiene registro de tres victorias y dos empates y recientemente, vencieron a Tigres. Por su parte, Chivas tiene marca de un triunfo y tres derrotas. Comandados por Gabriel Milito, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en la zona baja de la tabla general.

En la Liga BBVA MX, América y Chivas se verán las caras hasta la Jornada 8. El Clásico Nacional del Apertura 2025 se va a disputar el 13 de septiembre a las 21:15 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

De momento, los boletos para el juego amistoso entre América y Chivas no se encuentran disponibles, por lo que no se puede conocer el precio de las entradas al State Farm Stadium, sin embargo, para asisitir al juego de exhibición te puedes registrar para la preventa.

¡#ElClásicoDeMéxico llega una vez más a Estados Unidos! 🇺🇸🦅

Club América vs Chivas

📅 11 de octubre | State Farm Stadium



🎟️ Preventa exclusiva: 26 de agosto

💻 Regístrate ahora y asegura tu lugar: https://t.co/MWKF42OyYL

🛒 Venta general: 28 de agosto



¡No te pierdas la… pic.twitter.com/EL8WhWaqPZ — Club América (@ClubAmerica) August 19, 2025

