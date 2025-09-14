América 0-0 Chivas de Guadalajara: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 13 de septiembre, Clásico Nacional de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX; marcador online

Te puede interesar: ÚLTIMO MOMENTO: ‘Chicharito’ saldría de Chivas para volver a jugar en EUROPA

América y Chivas protagonizan una edición más del Clásico Nacional. Luego de la Fecha FIFA, la Jornada 8 del Apertura 2025 se puso en marcha y el equipo de Coapa recibe al ‘Rebaño Sagrado’ en el Estadio Cuidad de los Deportes, partido a disputarse en punto de las 21:15 horas, tiempo de la CDMX.

Dirigidos por André Jardine, el equipo azulcrema encara el Clásico Nacional luego de haber vencido a Pachuca en la Fecha 7, resultado con el que mantuvieron el invicto en la presente campaña con registro de cinco victorias y dos empates. En casa, el Club América no ha dejado escapar puntos ya que tienen marca de tres partidos y tres triunfos ante su gente.

Del otro lado, el conjunto comandado por Gabriel Milito no llega de buena forma, pues el Club Deportivo Guadalajara se ubica en el lugar 16 de la tabla general con racha de un triunfo, un empate y cuatro derrotas. Como visitantes, las Chivas tienen un juego igualado y dos partidos perdidos en el semestre actual.

Alineaciones América vs Chivas

América: Luis Malagón, Israel Reyes, Cristian Borja, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Rodrigo Aguirre y Allan Saint-Maximin.

Chivas: José Rangel, Míguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Miguel Gómez, Cade Cowell, Efraín Álvarez, Erick Gutiérrez, Luis Romo, Fernando González y Roberto Alvarado.

